Zionist Jews = KHAZARIAN SATANISTS Behind WW1 & WW2

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BACKROUNDS: -> NAZIS = SOCIALISTS = MARXISTS = COMMUNISTS = ZIONISTS, BOLSHEVIKS = >>>>>> KHAZARIAN SATANISTS
🔥 NAZIS = (REPTOS + SECRET SOCIETIES AS ILLUMINATY, JESUITS ETC) >>>
= 🔥 ZIONISTS (= FAKE JEWS, HQ ISRAEL, STATE ISRAEL FOUNDED BY ROTHSCHILD, NOTHING TO DO WITH THE 12 TRIBES OF ISRAEL >>>
=🔥 KHAZARIAN SATANISTS (HQ UKRAINE....) - 🔥
IMPORTANT NOTE: ZIONISTS ARE NOT JEWS, ZIONISTS ARE PEDOPHILE SATANISTS & PUR EVIL
ISRAEL is HQ of PEDOPHILIA and ORGAN HARVESTING
ISRAEL WAS FOUNDED AFTER WW2 and HAS NOTHING TO DO WITH THE 12 TRIBES OF ISRAEL!!!
IT`S all A SATANIC DECEPTION!!! -
🔥 THE SECRET STORY OF THE KHAZARIAN MAFIA - HOW ZIONISTS INFILTRATED THE WORLD -
🔥HITLER WAS A ROTHSCHILD ROTHSCHILD = ZIONIST = KHAZARIAN SATANIST..
🔥 THE JEWISH CRUCIFIXION OF RUSSIA - THE DARK TRUTH ABOUT THE BOLSHEVIK REVOLUTION
https://www.brighteon.com/cad8e43a-7fb7-4e50-b29f-a7fab0bbf462
🔥💥HITLERS GOLD THE REAL STORY SWISS BANKS, THE BIS, DULLES & THE AFTERMATH💥
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🔥 THE ZIONIST STORY
https://rumble.com/v2md7oy-the-zionist-story.html