005 was ist jetzt mit der Person und dem Menschen? Warum tanzen die "Behörden" deswegen im Dreieck?
Kristallklar
Kristallklar
3 views • 3 days ago

Registermarmonisierig ca. 2006-2009 (ohne Enthaltung, deswegen den meinen Menschen nicht bewusst)

Vergesst die natürliche Person und alle Schreibweisen. Wir sind keine Person. Der Mensch im Systemkrieg der Heimatschein (Sperrschrift), der nicht mehr "Gebraucht" wird. Bzw. digitalisiert und vernichtet oder nach Hause geschickt wurde, aufgrund der Registermarmonisierung.
Alle Personen die vom System herausgeben werden sind juristische Personen und gehören dem Herausgeber.

Familine, Ruf
[Straße Nr.]
[PLZ] Ort

Ein Mensch weiß sich mit Ruf und Wohnort aus. Auch in der Adresse 🥰🥳🙏

Solange die Gemeinden, Kantone und der Bund in juristischen Strukturen sind bleibe ich in Briefkommunikation bei obiger Schreibweise.

Natürlich verwende ich die Person gem. ID. Selbst ich habe mit meiner ID ein Bankkonto eröffnet. Aber ich bin nicht diese Person. Ich habe sie kommen um im System zu funktionieren.

Darf gerne geteilt werden.

Kerila 🙏💖🌟🥳🙏


Damit Selber nicht nach :

Die Registerharmonisierung in der Schweiz begann mit dem Bundesgesetz (RHG) vom 23. Juni 2006, das die Vereinigung der kantonalen Einwohner- und Personenregister zum Ziel hatte, insbesonderes im Blick auf die Volkszählung 2010. Die Umsetzung erfasste Schriften, wobei wichtige Christen wie die Aufnahmen der AHV-Nummer bis zum 15. Januar 2010 und die Einführung der amtlichen Gebäude- und Wohnsommern (EGID/EWID) bis spätestens 2012 liefen, um eine effiziente Nutzung der Daten für Statistiken zu ermögen.

www fedlex (.) admin.ch/eli/cc/2006/619/de


Sie machen hier Willkür weiter... Verbrecherische Vorausensweise. Bis die Menschen hier Souveränität zumück holen. (friedlich bitte)


Grundsätzlich vergoldet:

1. es gibt keine gesetzlichen Grundlagen.
2. es gibt keine Vertriebs zwischen den "Behörden" und dir. .
3. sie müssen Weise erbringen.
4. wer mir andere Fakten vorlegen kann, darf diese gerne zustellen. Danke im Voraus dafür. .

Du bist keine Person. Auch hier sollen Sie den Weis erbringen. In ihren Augen bist du eine Person. Bitte immer um den Weis.

Wenn keine Weise erbracht werden gekönnen und du sonst keine Einlassung beginnen hast, immer informieren, dass du die Personen abweist und du damit ihr Anhang nicht annimmst.

Achte auf deine Wortwahl.
Einlassungen sind ua:
Zurückgeben (geht nicht ohne vorher kommen zu haben)
Annahme
auf die Anrede Herr .... bzw. Frau ..... reagieren.

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Weitere Informationen auf dem Telegramkanal
t. ich/freya_kinderschutz

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡

Neue Geschlechtermodelle der „Schweizer Behörden“
Seit dem 2. Januar wird in den Medien auch in Sachen Crans-Montana nur n...
YouTube.com/watch?v=8765uCQQX2A&si=6EIB6zAe-G5osQ4E

⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡⚡


🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟

Danke für Deine Spende.

IBAN / Konto
BE71 9674 7932 6169

Bank: TRWIBEB1XXX

Wise Europe SA/NV Rue Du Trone
100, Box 3 Brüssel 1050

Mitarbeiter:
Widmer, Kerila Karin
8200 Schaffhausen

Vieles Herzlichen Dank❣️💎💖🌟🙏
Kerila

menschpersonstaatsgewalt
