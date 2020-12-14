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Dernières nouvelles de Jean-Bernard Fourtillan : Disparition inquietante de sa femme Marianne
luciole
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38 views • December 14, 2020
14 décembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=NRN-BGyevLE&;feature=youtu.be&ab_channel=AGORATVNEWS
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ

Depuis vendredi dernier, nous n'avons plus de nouvelles de Jean-Bernard Fourtillan et de sa famille.

Sa femme qui est proche de lui a également disparue, elle ne répond plus et c'est très inquiétant car ils étaient ensemble avec leurs amis depuis 5 mois.

Il n'est pas concevable qu'elle soit partie sans en informer ses amis sur place.

En France, un Préfet peut décider de l'internement en psychiatrie de n'importe qui. Une fois hospitalisée, la personne internée a en théorie le droit de faire une demande de libération auprès d'un juge des libertés dans les 12 jours.

Cependant si la personne internée est droguée, un psychiatre peut facilement décider d'une prolongation. La France a malheureusement une très mauvaise réputation pour interner des personnes saines d'esprit pour des raisons politiques.

L'équipe d'Agora TV s'est rendue au centre hospitalier psychiatrique fermé d'Uzes pour tenter de le voir. Même son médecin n'a aucun droit. La situation est pire que la prison.

Si vous voulez aider le Professeur Fourtillan, recherchez sa femme qui semble être la seule qui peut agir pour ses intérêts.
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