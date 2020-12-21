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Reiner Fuellmich, avocats et médecins contre l'arnaque du Covid-19
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54 views • December 21, 2020
19 décembre 2020 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/reiner:9
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
Commentaire source :
🏹 Pour me soutenir :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/jeannetraduction17
🏹 Pour me suivre sur les réseaux sociaux :
Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction
🌊 Source de la vidéo : https://menschen-machen-mut.de/dr-reiner-fuellmich/
La chaîne du Dr. Reiner Fuellmich : https://www.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q
📝 Transcript : https://sendeyo.com/show/37c1724ec5
💡 Notes :
(1)Wolfgang Wordarg : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
(2)Christian Drosten, Lothar Heinz Wieler, Tedros Adhanom Ghebreyesus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Drosten
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lothar_H._Wieler
https://qactus.fr/2020/05/28/le-directeur-general-de-loms-tedros-adhanom-ghebreyesus-reconnu-comme-terroriste-ethiopien-coupable-de-genocide-et-crimes-contre-lhumanite/
(3)Davos :
https://fr.weforum.org/focus/davos-2020
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/klaus-schwab-et-le-grand-reset:7
🏵️ Fils de Pangolin :
http://Odysee.com/@FilsdePangolin
https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
🏵️La Croix du Sud
http://Odysee.com/@LaCroixduSud
https://www.youtube.com/channel/UC8fg-7M8dWVfPgs3_Sh1vJg
🏵️ Quantum Leap Traduction
https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
https://www.youtube.com/channel/UCwP0vEmq5pgkQ3hKIVh-6-Q
🏵️ Miss Red Pill
http://Odysee.com/@MissRedPill
https://www.youtube.com/channel/UCNNpGHMKYuNdkwISC9Nxb3w
🏵️Quadrillage Traduction
https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
https://www.youtube.com/channel/UCRa8oQiU4Wqlffw0FY2BNUg
🏵️Cosmiq TV
http://Odysee.com/@CosmiQ.TV
https://www.youtube.com/channel/UC1ZiGc2K1ssVn2aSLhYdV_A
🏵️Neuf de Coeur
http://Odysee.com/@NeufdeCoeur
https://www.youtube.com/channel/UCmb9hFGqp0b1zGe9RUanytQ
🏵️Agent Bien Peigné
http://Odysee.com/@Agent
https://www.youtube.com/channel/UC225FKXEQbq_nSWjuPgFLzg
🏵️Miniver 1984
https://odysee.com/@Miniver:4
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
🏵️MEDIAPORT
https://odysee.com/@MEDIAPORT:d
https://www.youtube.com/channel/UCmgIqrdYD4gjqV2w6RF-2Nw
🏵️L'aile à Stick
https://odysee.com/@laileastick:4
https://www.youtube.com/channel/UCpqPJXwNpJRt3xcD2n-PdsQ
🏵️Vivre Sainement
https://odysee.com/@Vivresainement:f
https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
🏵️Silvano Trotta
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
🏵️Radio Québec
https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
🏵️Thiboria A
https://www.youtube.com/channel/UC9PS9Tg00LcxsnQ1oKlDxsg
🏵️Carrefours du Monde
/ https://odysee.com/@Carrefoursdumonde:0
https://www.youtube.com/channel/UCMRjETV2bd7auwwdAVpt7og
🏵️Brain Zap :
https://www.youtube.com/channel/UC419X62nRzWdT2rft0n_dwg
🏵️Les DeQodeurs :
https://www.dissept.com/
🏵️Planète 360 :
https://planetes360.fr/
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
Commentaire source :
🏹 Pour me soutenir :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/jeannetraduction17
🏹 Pour me suivre sur les réseaux sociaux :
Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction
🌊 Source de la vidéo : https://menschen-machen-mut.de/dr-reiner-fuellmich/
La chaîne du Dr. Reiner Fuellmich : https://www.youtube.com/channel/UCJB8ANhWVhgQf9Rw-KJo26Q
📝 Transcript : https://sendeyo.com/show/37c1724ec5
💡 Notes :
(1)Wolfgang Wordarg : https://fr.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wodarg
(2)Christian Drosten, Lothar Heinz Wieler, Tedros Adhanom Ghebreyesus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Drosten
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lothar_H._Wieler
https://qactus.fr/2020/05/28/le-directeur-general-de-loms-tedros-adhanom-ghebreyesus-reconnu-comme-terroriste-ethiopien-coupable-de-genocide-et-crimes-contre-lhumanite/
(3)Davos :
https://fr.weforum.org/focus/davos-2020
https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/klaus-schwab-et-le-grand-reset:7
🏵️ Fils de Pangolin :
http://Odysee.com/@FilsdePangolin
https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
🏵️La Croix du Sud
http://Odysee.com/@LaCroixduSud
https://www.youtube.com/channel/UC8fg-7M8dWVfPgs3_Sh1vJg
🏵️ Quantum Leap Traduction
https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
https://www.youtube.com/channel/UCwP0vEmq5pgkQ3hKIVh-6-Q
🏵️ Miss Red Pill
http://Odysee.com/@MissRedPill
https://www.youtube.com/channel/UCNNpGHMKYuNdkwISC9Nxb3w
🏵️Quadrillage Traduction
https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
https://www.youtube.com/channel/UCRa8oQiU4Wqlffw0FY2BNUg
🏵️Cosmiq TV
http://Odysee.com/@CosmiQ.TV
https://www.youtube.com/channel/UC1ZiGc2K1ssVn2aSLhYdV_A
🏵️Neuf de Coeur
http://Odysee.com/@NeufdeCoeur
https://www.youtube.com/channel/UCmb9hFGqp0b1zGe9RUanytQ
🏵️Agent Bien Peigné
http://Odysee.com/@Agent
https://www.youtube.com/channel/UC225FKXEQbq_nSWjuPgFLzg
🏵️Miniver 1984
https://odysee.com/@Miniver:4
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
🏵️MEDIAPORT
https://odysee.com/@MEDIAPORT:d
https://www.youtube.com/channel/UCmgIqrdYD4gjqV2w6RF-2Nw
🏵️L'aile à Stick
https://odysee.com/@laileastick:4
https://www.youtube.com/channel/UCpqPJXwNpJRt3xcD2n-PdsQ
🏵️Vivre Sainement
https://odysee.com/@Vivresainement:f
https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
🏵️Silvano Trotta
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
🏵️Radio Québec
https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
🏵️Thiboria A
https://www.youtube.com/channel/UC9PS9Tg00LcxsnQ1oKlDxsg
🏵️Carrefours du Monde
/ https://odysee.com/@Carrefoursdumonde:0
https://www.youtube.com/channel/UCMRjETV2bd7auwwdAVpt7og
🏵️Brain Zap :
https://www.youtube.com/channel/UC419X62nRzWdT2rft0n_dwg
🏵️Les DeQodeurs :
https://www.dissept.com/
🏵️Planète 360 :
https://planetes360.fr/
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