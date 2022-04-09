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Interview with Bill Schnoebelen an Ex-Vampire that EXPOSED SATANIC RITUAL OF MASONS SODOMITES. Ο πρώην σατανιστής Bill Schnoebelen ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ
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193 views • April 09, 2022
Interview with Bill Schnoebelen an Ex-Vampire that EXPOSED SATANIC RITUAL OF MASONS SODOMITES. Ο πρώην σατανιστής Bill Schnoebelen ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΩΝ ΜΑΣΟΝΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ https://ugetube.com/watch/ttpYahq5ScOVjjZ , https://rumble.com/v10da58-interview-with-bill-schnoebelen-an-ex-vampire-that-exposed-satanic-ritual-o.html . SOURCE-ΠΗΓΗ: https://youtu.be/qBdWRT-5H4Q .
ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ" ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.
ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ"="ΜΑΤΣ" ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;
ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ=ΜΑΤΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΘΡΗΣΚΕΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...
Χρειάζεται διαρκώς να καταγγέλλουμε ΔΗΜΟΣΙΑ τους αντίχριστους μασόνους γιατί χωρίς ντροπή ψευδολογώντας οι αντίχριστοι τέκτονες μας λένε σήμερα, όπως βλέπουμε στην σελίδα τους http://grandlodge.gr/istoria-tou-ellinikou-tektonismou-w-53906.html , ότι ήταν δήθεν μασόνοι όλοι οι Έλληνες Αγωνιστές της Επανάστασης του 1821! που πολέμησαν πρώτα υπέρ Πίστεως και Πατρίδας ύστερα, για του Χριστού την Ορθόδοξη Πίστη την Αγία πρώτα και της Πατρίδας την Ελευθερία ύστερα. Οι αντίχριστοι ανιστόρητοι τέκτονες κουτοπόνηρα διαδίδουν δημόσια, συγχέουν και συνδέουν τις σημερινές αντίχριστες σιωνιστικές πανθρησκειακές μασονικές στοές τους με την Πατριωτική ("Μυστική Εταιρεία") γνωστή ως "ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία προετοίμαζε την Επανάσταση και ήταν σύνδεσμος και μυστική οργανωτική δομή των Επαναστατών Αγωνιστών Ελλήνων του 1821 οπού συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Άγιος Οικουμενικός Πατριάρχης και Εθνομάρτυρας Γρηγόριος Ε΄, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Νικόλαος Υψηλάντης, ο Αλέξανδρος Μουρούζης ο, Ιωάννης Καποδίστριας κ.ά. Έξαλλου στην Πατριωτική («Μυστική Εταιρεία»)="ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" οι Έλληνες αγωνιστές Οπλαρχηγοί και Δημογέροντες του 1821 έδιναν όρκο στον ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, αγγίζοντας με το χέρι τους την Αγία Γραφή και μπροστά στον ορθόδοξο ιερέα (όπως φάινεται στις εικόνες https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2175046 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6849938 , https://el.wikipedia.org/wiki/Φιλική_Εταιρεία ) και σε ένα εικόνισμα, να Ελευθερώσουν την Πατρίδα δίνοντας όλα τα υπάρχοντά τους ακόμη και την ζωή τους για τον Ιερό Σκοπό της Απελευθέρωσης του Ελληνικού Γένους μας και δεν είχαν καμία σχέση με την εικόνα των σημερινών αντίχριστων τεκτόνων, δήθεν φιλάνθρωπων που πιστεύουν στον «ΜΑΤΣ=Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος» όπως ονομάζουν τον σατανά πατέρα τους στις στοές τους, δήθεν φιλανθρωπικούς μασονικούς οργανισμούς τους.
Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ "ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2175046 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6849938 , https://el.wikipedia.org/wiki/Φιλική_Εταιρεία .
ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΝΕ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ" ΚΑΙ ΓΙΑ "ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ" ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ...
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ, ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ... ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/ttpYahq5ScOVjjZ , https://rumble.com/v10da58-interview-with-bill-schnoebelen-an-ex-vampire-that-exposed-satanic-ritual-o.html .
ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΟΥΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ" ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ, ΔΗΘΕΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ.
ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΤΙΠΟΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ "ΜΕΓΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ"="ΜΑΤΣ" ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ;
ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΤΟΕΣ ΛΑΤΡΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ=ΜΑΤΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ, ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΥΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΗΓΕΤΗ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΘΡΗΣΚΕΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...
Χρειάζεται διαρκώς να καταγγέλλουμε ΔΗΜΟΣΙΑ τους αντίχριστους μασόνους γιατί χωρίς ντροπή ψευδολογώντας οι αντίχριστοι τέκτονες μας λένε σήμερα, όπως βλέπουμε στην σελίδα τους http://grandlodge.gr/istoria-tou-ellinikou-tektonismou-w-53906.html , ότι ήταν δήθεν μασόνοι όλοι οι Έλληνες Αγωνιστές της Επανάστασης του 1821! που πολέμησαν πρώτα υπέρ Πίστεως και Πατρίδας ύστερα, για του Χριστού την Ορθόδοξη Πίστη την Αγία πρώτα και της Πατρίδας την Ελευθερία ύστερα. Οι αντίχριστοι ανιστόρητοι τέκτονες κουτοπόνηρα διαδίδουν δημόσια, συγχέουν και συνδέουν τις σημερινές αντίχριστες σιωνιστικές πανθρησκειακές μασονικές στοές τους με την Πατριωτική ("Μυστική Εταιρεία") γνωστή ως "ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", η οποία προετοίμαζε την Επανάσταση και ήταν σύνδεσμος και μυστική οργανωτική δομή των Επαναστατών Αγωνιστών Ελλήνων του 1821 οπού συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Άγιος Οικουμενικός Πατριάρχης και Εθνομάρτυρας Γρηγόριος Ε΄, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο Νικόλαος Υψηλάντης, ο Αλέξανδρος Μουρούζης ο, Ιωάννης Καποδίστριας κ.ά. Έξαλλου στην Πατριωτική («Μυστική Εταιρεία»)="ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" οι Έλληνες αγωνιστές Οπλαρχηγοί και Δημογέροντες του 1821 έδιναν όρκο στον ΑΛΗΘΙΝΟ ΑΓΙΟ ΘΕΟ, αγγίζοντας με το χέρι τους την Αγία Γραφή και μπροστά στον ορθόδοξο ιερέα (όπως φάινεται στις εικόνες https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2175046 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6849938 , https://el.wikipedia.org/wiki/Φιλική_Εταιρεία ) και σε ένα εικόνισμα, να Ελευθερώσουν την Πατρίδα δίνοντας όλα τα υπάρχοντά τους ακόμη και την ζωή τους για τον Ιερό Σκοπό της Απελευθέρωσης του Ελληνικού Γένους μας και δεν είχαν καμία σχέση με την εικόνα των σημερινών αντίχριστων τεκτόνων, δήθεν φιλάνθρωπων που πιστεύουν στον «ΜΑΤΣ=Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος» όπως ονομάζουν τον σατανά πατέρα τους στις στοές τους, δήθεν φιλανθρωπικούς μασονικούς οργανισμούς τους.
Ο ΟΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΘΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΣΤΗΝ "ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2175046 , https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6849938 , https://el.wikipedia.org/wiki/Φιλική_Εταιρεία .
ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΝΕ ΜΕ ΘΡΑΣΟΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΜΑΣ" ΚΑΙ ΓΙΑ "ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΕΣ" ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΜΑΣΟΝΙΚΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΤΙΜΙΟ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΩΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ, ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΙΔΡΥΤΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ...
Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΗΝ ΜΑΣΟΝΙΑ, ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", ΤΟ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ "ΑΛΑΘΗΤΟ" ΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΠΑ... ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/ttpYahq5ScOVjjZ , https://rumble.com/v10da58-interview-with-bill-schnoebelen-an-ex-vampire-that-exposed-satanic-ritual-o.html .
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