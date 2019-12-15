34RCB Mer om Christchurch och om Tychosmodellen

Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01



1) Intro, Elon Musk berättar om att it looks so fake so it has to be real.

2) Martin och Patrik reflekterar kring Christchurch eventet och om hur nötverket jobbar genom att utnyttja krigslist enligt Sun Tzu och kunskap om mänsklig psykologi.

3) Simon Shacks låt Wonderfool world

4) Simon Shack gör Martin och Patrik sällskap och berättar om de senaste framstegen i hans forskning om Tychosmodellen där han numera även kommit underfund med att även de yttre planeterna har solen som centrum av sin omloppsbana. Han har även lyckats hitta den magiska vinkeln på Merkurius och Venus omloppsbanor kring solen för att få Tychosium 3D att stämma med observerade passager framför solskivan. Patrik berättar även om hur man använder Tychosium 3D för den som själv vill se hur modellen ser ut och kanske testa den mot historiska observationsdata. www.tychos.info