© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
34RCB Mer om Christchurch och om Tychosmodellen
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
4 views • December 15, 2019
Medverkande i detta avsnitt är Patrik, Martin och Simon Shack. Gillar ni det vi producerar får ni gärna skicka in ett bidrag till bankkonto SEB 5708 35 378 01
1) Intro, Elon Musk berättar om att it looks so fake so it has to be real.
2) Martin och Patrik reflekterar kring Christchurch eventet och om hur nötverket jobbar genom att utnyttja krigslist enligt Sun Tzu och kunskap om mänsklig psykologi.
3) Simon Shacks låt Wonderfool world
4) Simon Shack gör Martin och Patrik sällskap och berättar om de senaste framstegen i hans forskning om Tychosmodellen där han numera även kommit underfund med att även de yttre planeterna har solen som centrum av sin omloppsbana. Han har även lyckats hitta den magiska vinkeln på Merkurius och Venus omloppsbanor kring solen för att få Tychosium 3D att stämma med observerade passager framför solskivan. Patrik berättar även om hur man använder Tychosium 3D för den som själv vill se hur modellen ser ut och kanske testa den mot historiska observationsdata. www.tychos.info
1) Intro, Elon Musk berättar om att it looks so fake so it has to be real.
2) Martin och Patrik reflekterar kring Christchurch eventet och om hur nötverket jobbar genom att utnyttja krigslist enligt Sun Tzu och kunskap om mänsklig psykologi.
3) Simon Shacks låt Wonderfool world
4) Simon Shack gör Martin och Patrik sällskap och berättar om de senaste framstegen i hans forskning om Tychosmodellen där han numera även kommit underfund med att även de yttre planeterna har solen som centrum av sin omloppsbana. Han har även lyckats hitta den magiska vinkeln på Merkurius och Venus omloppsbanor kring solen för att få Tychosium 3D att stämma med observerade passager framför solskivan. Patrik berättar även om hur man använder Tychosium 3D för den som själv vill se hur modellen ser ut och kanske testa den mot historiska observationsdata. www.tychos.info
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.