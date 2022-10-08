The Final Call....MARTYRDOM....with Kathy :)

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***SORRY MIS-SPEAK CORRECTION: AT THE 41:14 MARK -- THE 2ND GROUP OF 144K WILL BE TRANSFORMED "SHORTLY AFTER THE 1ST GROUP" (NOT THE 2ND GROUP OF COURSE)
TEAMJESUS222.COM - OUR WEB SITE
The Bride/144,000 Page on our web site
https://www.teamjesus222.com/prayer-chat
1 Thess 5:23
John 15:13
Revelation 6::9-17
Mark 9:47
Bible verses about martyrs
https://biblereasons.com/martyrs/
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