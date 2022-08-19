История косметики с Анни Леонард

Среднестатистическая женщина использует 12 продуктов по уходу за собой каждый день, мужчина — около 6. Каждый продукт содержит от дюжины и больше различных химикатов. Меньше 20% химикатов были протестированы экспертами на предмет их безопасности для человека. Так что мы просто не знаем, какое действие оказывают на нас эти химикаты.

Купили бы вы билет на рейс авиакомпании, которая проверяет лишь 20% своих самолетов? Конечно, не все эти химические вещества опасны. Но мы знаем, что некоторые из них опасны. Это — канцерогены. Это значит, что они могут приводить к развитию раковых заболеваний. Другие химикаты могут быть нейротоксинами или негативно влиять на репродуктивную систему у животных. Но подождите, мы же тоже животные! Это какой-то эксперимент. Мы используем все эти загадочные химикаты и просто ждем: что же произойдет?



