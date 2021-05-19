Engeland 2021

In de video is te zien wat er gebeurd als je als burger het oneens bent met het lot van de palestijnen!!

De bewoner van het rijhuis had zich op social media oneens geuit met de aan de gang zijnde campagne van medelijden voor de palestijnen.



Een moslimbende ging hem rekenschap gaan vragen op hun manier!!

De grote Christelijke groep die ook palestijn zijn en evenveel lijden onder de bommen van Israël hoor je niet!!