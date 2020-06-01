DTP (Difteri, Tetanos, Boğmaca) Aşısı Önlediği Hastalıklardan Daha Fazla Ölüme Yol Açıyor

TÜRKÇE SESLENDİRMELİGates'in Globalist Aşı Gündemi: İlaç ve Zorunlu Aşı için Kazan-Kazan DurumuRobert F. Kennedy, Jr. (Children's Health Defense Başkanı) - 9 Nisan 2020Bill Gates için aşı demek, kendisinin aşıyla ilişkili birçok işini (Microsoft'un küresel aşı kimliği girişimini kontrol etme tutkusu da buna dahildir) besleyen ve ona küresel sağlık politikasının diktatör kontrolünü veren stratejik bir hayırseverliktir.Gates'in aşılara olan takıntısı, dünyayı teknoloji ile kurtarmak inancıyla besleniyor gibi görünüyor.Çocuk felcini ortadan kaldırmak için 1.2 milyar dolarlık payının 450 milyon dolarlık kısmını vaat eden Gates, 5 yaşından küçük çocuklara 50 doza (tablo 1) kadar çocuk felci aşılarını zorunlu kılan aşılama programlarıyla Hindistan'ın Ulusal Bağışıklık Teknik Danışma Grubunun (NTAGI) kontrolünü ele geçirmiştir. Hintli doktorlar, Gates kampanyasını 2000-2017 yılları arasında beklenen oranların ötesinde 490.000 çocuğu felç eden yıkıcı çocuk felci olmayan akut sarkık felci (NPAFP) (non-polio acute flaccid paralysis) salgını için suçlamaktadırlar. 2017 yılında, Hindistan hükümeti bu durum sonrasında Gates’in aşı politikalarını Hindistan’da sonlandırmak için Gates ile irtibata geçmişti.“Kongo, Afganistan ve Filipinler'deki en korkutucu [çocuk felci] salgınlarının hepsi aşılarla bağlantılıdır.”2017 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) isteksizce çocuk felcindeki küresel patlamanın ağırlıklı olarak aşı kaynaklı olduğunu itiraf etmişti. Kongo, Afganistan ve Filipinler'deki en korkutucu salgınların hepsi aşılarla bağlantılıdır. Aslında, 2018 yılına kadar, küresel çocuk felci vakalarının %70'i aşı kaynaklıydı.2014 yılında Gates Vakfı, Hindistan’ın kırsal eyaletlerindeki 23.000 genç kız üzerinde Glaxo Smith Kline (GSK) ve Merck tarafından geliştirilen deneysel HPV aşılarının testlerini finanse etti. Yaklaşık 1.200 denek, bağışıklık ve doğurganlık bozuklukları da dahil olmak üzere ciddi yan etkilere maruz kaldı. Bu deneklerden yedisi ise öldü. Hindistan hükümeti soruşturmaları Gates tarafından finanse edilen araştırmacıların, yaygın etik ihlaller yaptığını iddia etti: savunmasız köy kızlarını mahkemeye zorlamak, ebeveynlere zorbalık yapmak, onay formları oluşturmak ve yaralı kızlara tıbbi bakımı reddetmek gibi. Dava, şimdi ülkenin Yüksek Mahkemesinde görülmektedir.“Güney Afrika gazeteleri ise “Bizler ilaç firmaları için birer kobay faresiyiz” diyerek şikayetlerini belirtmektedir.”2010 yılında Gates Vakfı GSK’nın deneysel sıtma aşısının faz 3 çalışmasını finanse ederek 151 Afrikalı bebeğin ölümüne ve 5.949 çocuğun 1.048'inde felç, nöbet ve ateşli konvülsiyonlar (adalelerin istemsiz, irade dışı kasılmaları) gibi ciddi olumsuz etkilere neden olmuştur.Gates'in 2002 Sahra Altı Afrika'daki “MenAfriVac” kampanyası sırasında Gates'in çalışanları binlerce Afrikalı çocuğu menenjite karşı zorla aşılamıştır. Aşılanan 500 çocuğun yaklaşık 50'sinde felç gelişmiştir. Güney Afrika gazeteleri, “Bizler ilaç firmaları için birer kobay faresiyiz” diyerek şikayet etmiştir. Nelson Mandela’nın eski Kıdemli Ekonomisti Profesör Patrick Bond, Gates’in hayırseverlik uygulamalarını “acımasız ve ahlaksız” olarak tanımlamaktadır.2010 yılında Gates, DSÖ'ye “Bu yılları, aşıların on yılı yapmalıyız.” diyerek 10 milyar dolar taahhüt etti. Bir ay sonra Gates, Ted Talk'ta yeni aşıların “nüfusu azaltabileceğini” söyledi. 2014 yılında Kenya’nın Katolik Doktorlar Birliği, WHO’yu milyonlarca Kenya kadınını “tetanoz” aşı kampanyasıyla kimyasal olarak sterilize (kısır) etmekle suçladı. Bağımsız laboratuvarlar test edilen her aşıda sterilite formülü buldu. Suçlamaları reddettikten sonra, DSÖ nihayetinde on yıldan uzun bir süredir sterilite aşılarını geliştirdiğini itiraf etti. Benzer suçlamalar Tanzanya, Nikaragua, Meksika ve Filipinler'den de geldi.2017 yılındaki bir çalışma (Morgenson vd. 2017), DSÖ'nün popüler DTP (Difteri, Tetanos, Boğmaca) aşısının, önlediği hastalıklardan daha fazla Afrikalı çocuğu öldürdüğünü gösterdi. DTP ile aşılanmış kızlarda ölüm oranının, henüz aşı olmayan çocuklardakinin 10 katı olduğu belirtilmiştir. DSÖ, yılda on milyonlarca Afrikalı çocuğa uyguladığı ölümcül aşı hakkında konuşmayı reddetmektedir.[Küresel halk sağlığı yetkilileri] sağlıklı yaşamın sadece bir şırıngada olduğuna dair kişisel felsefesini destekletmek için ajans kaynaklarını yönlendirdiğini söylüyor.......----------------------------Haber Sitemiz----------------------------Alternatif Kanal ve Sayfalarımız----------------------------Kaynak:Children's Health Defense - Gates’ Globalist Vaccine Agenda: A Win-Win for Pharma and Mandatory Vaccination