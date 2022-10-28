ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΓΓΕΛΟ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ;

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΓΓΕΛΟ ΕΞ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΟΥΜΕ, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΟΥΣ
ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ; https://ugetube.com/watch/KDVDMxkklAdaoVW , https://rumble.com/v1q9s7j-lord-jesus-christ-save-us.html . (ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΑΙΦΝΩΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ «ΟΧΙ» ΠΟΥ ΕΙΠΑΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΧΙΤΛΕΡ ΩΣΤΟΣΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΕΙ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΕΙ ΤΟ ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ «ΟΧΙ» ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΩΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ! ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ).
ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ
ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΩ ΟΣΟ ΖΩ ΟΤΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΠΟΤΕ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ
ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΗΝΥΣΕΙΣ.
ΓΙΑΤΙ Η ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ. ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΑΦΗΝΕ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΘΕΙ, ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΕΞ ΑΡΧΗΣ.
ΑΝ ΟΛΟΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΤΕΙ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΤΕ Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΝ ΩΣ ΤΕΤΟΙΑ ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΟΥΣΤΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΟΥΣ...
ΟΠΩΣ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΜΕΝΟ ΛΑΟ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΑΙΝΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ ΝΑΟ ΠΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΕ Ο ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ…
ΣΗΜΕΡΑ ΤΙ ΠΙΣΤΗ ΕΧΟΥΜΕ;;;
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ
ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ;;;
ΕΤΣΙ ΕΠΡΑΞΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΙ;
ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΞΙΜΟ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΠΟΥ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΕΣΕΙ ΤΟΤΕ ΣΤΗΝ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΘΕΛΗΤΙΣΜΟΥ;
ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ Ο
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑ «ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ»
ΑΛΛΑ ΓΙΑ «ΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΘΕΩΡΕΙ ΟΤΙ
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ…
ΕΦΟΣΟΝ Η ΥΠΟΔΟΥΛΩΜΕΝΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΤΟΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΘΩΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΥΛΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΡΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΕΠΡΑΞΕ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ;;;
ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ… ΔΕΝ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ;;;;
ΓΙΑΤΙ Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΛΕΓΕ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΑΝΔΥΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΤΟΥ ΖΗΤΗΣΕ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΕΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ Ή ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ!!!
ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΣΤΗΝ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΜΕ «ΜΕΓΑΛΑ ΛΟΓΙΑ» ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ;
ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΩΧΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΤΑΝ ΤΟ
ΣΑΤΑΝΟΦΙΜΩΤΡΟ, ΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ ΗΤΑΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΣΟΙ
ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΑΜΕ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΜΙΑ
ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ;;;
ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΣΤΕΙΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΟΣΟ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΦΑΡΜΑΚΟ Ή ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΕΣΑ ΣΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ https://rumble.com/v16xgyw-the-worst-genocide-with-the-covid-vaccines-of-death-from-the-antichrist-wor.html , https://www.brighteon.com/d7058ce3-bd16-4411-b652-32420f68749e , https://ugetube.com/watch/pPCfa45VOEhHDbK ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΙ ΕΔΩ: https://ugetube.com/watch/KDVDMxkklAdaoVW , https://rumble.com/v1q9s7j-lord-jesus-christ-save-us.html .
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