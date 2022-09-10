Бамблби трансформер

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Детям и взрослым, всем хочется соприкоснуться с ожившим героем из популярных мультсериалов!Фотографируются и снимаются на виде на фоне трансформеров гости мероприятий любого возраста, с удовольствием.
Наш герой отлично подходит для выставок, презентаций и шумных уличных праздников!
Заказать выступление по телефону: +7 918 028-72-10
Организация мероприятий и праздников
Москва, СПб, Ростов, Краснодарский край
____
Event-агентство ANNA LEGENDA
www.annalegenda.ru
Приглашаем в наши группы и каналы:
Дзен: https://zen.yandex.ru/annalegenda
VK: https://vk.com/annalegenda_event
OK: https://ok.ru/annalegenda.event
Инстаграм: https://www.instagram.com/anna_legenda_krd
Там-Там: https://tt.me/Event_AnnaLegenda
Телеграм: https://t.me/EventAnnaLegenda
YouTube: https://www.youtube.com/user/annetbonus
Rutube: https://rutube.ru/channel/23662608/
Boosty: https://boosty.to/annalegenda
Aitube: https://aitube.page.link/iRG8
Bastyon: https://bastyon.com/annalegenda?ref=PKXSw8Q4Kdy244Gb1R7GYPvTwiM22JssTf
Hashtap: https://www.hashtap.com/@anna.legenda
VC: https://vc.ru/u/965341-anna-legenda
___
Корпоративные мероприятия: www.zakazat-korporativ.ru
Организация юбилеев: www.prazdnuem-yubiley.ru
Артисты на встречу гостей: www.welcome-krasnodar.ru
___
#annalegenda #анналегенда #legendaevent #организаторанналегенда #организациямероприятий #лучшиеартисты #аниматоры #шоутрансформеров