Fin a la Censura Sanitaria

Mike Adams entrevista a Jonathan Emord, un destacado defensor de la libertad en materia de salud, sobre la demanda presentada por la Alliance for Natural Health (ANH) contra la FDA por bloquear declaraciones de salud respaldadas por el gobierno. Emord explica que la censura de la FDA viola la Primera Enmienda y recuerda el caso Pearson vs. Shalala, en el que se dictaminó que la agencia debe permitir declaraciones de salud calificadas. La ANH ha presentado la solicitud más grande en la historia de EE. UU., buscando autorizar 118 declaraciones sobre la relación entre nutrientes y reducción del riesgo de enfermedades para enero de 2026. Emord subraya la importancia del acceso a la información sobre salud como base para la libertad de elección del consumidor y la protección de la salud pública.

