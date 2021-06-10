Νίκος Σταύρου, Ιπποκράτειο, ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ, ΘΑΝΑΤΟΣ... 💥 Η συνομιλία ντοκουμέντο του Ν.Αντωνιάδη με τον διασωληνωμένο....

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο του Νίκου Αντωνιάδη με τον θανόντα πια Νίκο Σταύρου που κρατήθηκε και διασωληνώθηκε παρά τη θέλησή του στο Ιπποκράτειο Αθηνών. Το βίντεο γίνεται Viral διεθνώςΟ Νίκος Σταύρου (59 ετών) πήγε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών διότι αισθάνθηκε ατονία και είχε εμετούς. Η αξονική του ήταν πεντακάθαρη. Δεν είχε βήχα ούτε πρόβλημα αναπνοής. Μεταφέρθηκε στη μονάδα Covid στην οποία σύμφωνα με τις καταγγελίες του δικηγόρου του Νίκου Αντωνιάδη διασωληνώθηκε και κρατήθηκε παρά τη θέλησή του.Μου κόπηκαν τα πόδια όταν είδα το βίντεο. Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά στην Ελλάδα; Μήπως λείπω υπερβολικά πολλά χρόνια;Το βίντεο γίνεται Viral διεθνώςΕίναι υποτιτλισμένο στα Αγγλικά.Ο Νίκος Σταύρου σύμφωνα με τον χρήστη που ανέβασε το βίντεο στο BitChute απεβίωσε σήμερα.Τέσσερις ώρες μετά το γύρισμα του παρακάτω βίντεο (που ανέβηκε στις 17 Μαΐου του 2021 στο Facebook) ο Νίκος Σταύρου διασωληνώθηκε.In this video (date video was taken: 17th May 2021), you will witness a live phone call to Nikos Stavrou, a 59 year old "covid patient" who was about to be intubated in Hippokrateio hospital in Athens, while he was healthy, without fever, no coughing, no dyspnea, and he had asked to go home. Four hours after this live facebook video, Nikos Stavrou was intubated.Today, 1st June 2021 Nikos Stavrou passed away in Hippokrateio Hospital.His wife is suing the hospital for homicide on purpose.Η σύζυγός του μηνύει το νοσοκομείο για ανθρωποκτονία εκ προθέσεωςΠαρακαλώ κοινοποιήστε το άρθρο όπως και όπου μπορείτε. Για κάποιους είναι θέμα ζωής και θανάτου. Πρέπει να σταματήσει αυτό.1622583657_04538ee6938f75991a381622583663_bc25451a1fedca7d0eeeΠέθανε ο Νίκος σταυρού !!! ήταν το live που έκανα στις 17 Μάιου στις 4:26 τα ξημερώματα, για τον Νίκο σταυρού στο ιπποκράτειο Αθήνας -ακουστέ τον ξανά στη συνομιλία μου με τον Νίκο σταυρού στο Ιπποκράτειο Αθήνας, που ζητούσε να υπογράψει και να φύγει, λίγη ώρα μετά τον διασωλήνωσαν, και σήμερα τα ξημερώματα, ο άνθρωπος αυτός που ακούτε στο live αυτό, πέθανε, αφήνοντας πίσω του, χήρα και τρία ορφανά παιδιά !!!Η Πόπη, η γυναίκα του τότε, και σήμερα χήρα πια, προχωρά στο πλαίσιο της δικογραφίας που σχηματίστηκε από τη μήνυση της για παράνομη κατακράτηση, που πλέον γίνεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, σε αίτημα για νεκροψία-νεκροτομή !!"Θέλω να πληρώσουν", μου γράφει:"βασίζομαι πάνω σου"...