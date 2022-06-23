(ΜΕΡΟΣ Β΄) κ.Δήμος Σερκελίδης, ''Αναίρεση της πρόσφατης συνέντευξης του Οικ.Πατριάρχη Βαρθολομαίου''

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Ζωντανή Ομιλία κ.Δήμου Σερκελίδη με Θέμα: ''Αναίρεση της πρόσφατης συνέντευξης του Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον δημοσιογράφο Γ. Κουβαρά'' (ΜΕΡΟΣ Β΄) Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στις 7:00 μμ. ο κ. Δήμος Σερκελίδης θα μιλήσει με Θέμα: ''Αναίρεση της πρόσφατης συνέντευξης του Οικ. Πατριάρχη Βαρθολομαίου στον δημοσιογράφο Γ. Κουβαρά'' (ΜΕΡΟΣ Β΄)
Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr