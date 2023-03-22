Barbara O'Neill - Compass - Parte 9 - La función delhígado, parte 2 - Ladesintoxicación delhígado

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Seguimos estudiando el hígado. En la primera parte, nos centramos en lo que entra en el cuerpo (es
decir, el proceso de digestión). En el noveno episodio, el enfoque cambia a lo que sale del cuerpo.
Nos centramos en un proceso de desintoxicación de tres fases y en el ayuno. Bárbara también
presenta el sorprendente y poco conocido papel que desempeña el colesterol.