Barbara O'Neill - Compass - Parte 9 - La función delhígado, parte 2 - Ladesintoxicación delhígado

Seguimos estudiando el hígado. En la primera parte, nos centramos en lo que entra en el cuerpo (es decir, el proceso de digestión). En el noveno episodio, el enfoque cambia a lo que sale del cuerpo. Nos centramos en un proceso de desintoxicación de tres fases y en el ayuno. Bárbara también presenta el sorprendente y poco conocido papel que desempeña el colesterol.

