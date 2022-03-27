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🟡 PAS PÅ DIG SELV ⚠️
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11 views • March 27, 2022
De tjener penge på DIN og deres konflikt. Ja jeg ved det, vi er mennesker og vi alle går ind i en konflikt sommetider, sådan er det. Men hvilket resultat regner vi med at få ud af den konflikt og er det, det hele værd. Oftest nej.
Hvis du ikke er rustet til at gå i konflikt, så lad vær, det gavner dig ikke! Det gavner faktisk ingen mennesker.
Men Martin, jeg vil godt oplyse om alle de forfærdelige ting der sker. Ja du vil, og du betaler prisen for det, med mindre du er bevidst om hvornår du skal stoppe op, og se på de gode ting der er omkring dig.
Forsyningskrise og fødevarekrise er lige om hjørnet, jeg tror på det, denne gang, MEN jeg kan tage fejl. Skal du være BANGE? NEJ du skal ikke, du skal være forberedt.
Bliver den nye verdensorden en succes, den som de statsbetalte medier i øvrigt fortæller om, bliver det virkelig fremtiden? NEJ det bliver deres fald!
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Hvis du ikke er rustet til at gå i konflikt, så lad vær, det gavner dig ikke! Det gavner faktisk ingen mennesker.
Men Martin, jeg vil godt oplyse om alle de forfærdelige ting der sker. Ja du vil, og du betaler prisen for det, med mindre du er bevidst om hvornår du skal stoppe op, og se på de gode ting der er omkring dig.
Forsyningskrise og fødevarekrise er lige om hjørnet, jeg tror på det, denne gang, MEN jeg kan tage fejl. Skal du være BANGE? NEJ du skal ikke, du skal være forberedt.
Bliver den nye verdensorden en succes, den som de statsbetalte medier i øvrigt fortæller om, bliver det virkelig fremtiden? NEJ det bliver deres fald!
♻️ Få ultimativ udbytte ved at følge mig på din favorit platform. https://linktr.ee/Martin_MD
📕Har du læst min bog? Hvis ikke, så kan den købes her: https://payhip.com/b/Zr0Hw
⚠️Jeg bliver censureret, så skriv dig op til mit nyhedsbrev: https://www.martinmdiversen.dk/md_update
#livet #udvikling #martinmd #MDpoWerhouse #frygt #angst #panik #tankekaos
#trist #døden #paranoid #tristhed #modløs #bekymring #depression #selvindsigt #positivitet #bevidsthed #konflikt #penge #eliten #nyeverdensorden
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