Viral: Funeral director John Olooney complains about psychological stress: "I put people full of blood clots in the coffin – and I get sued."

Ich bin seit 18 Jahren Bestatter und ziehe seit Mitte 2021 große Mengen weißer, faseriger Gerinnsel aus den Arterien verstorbener Impfempfänger aller Altersgruppen, die plötzlich und unerwartet gestorben sind.





Ich habe versucht, mit dem Gerichtsmediziner, dem obersten Gerichtsmediziner Englands, dem Krankenhaus, der Polizei, meinem Abgeordneten und verschiedenen Politikern sowie buchstäblich Tausenden von Ärzten zu sprechen. Sie alle stimmen mir leise zu, werden aber ausgeschlossen, wenn sie etwas sagen.





Jeder erkennt leise an, dass dies eine Folge der Corona-Impfstoffe und der nachfolgenden RNA-Biowaffen ist, die den Menschen unter dem Vorwand, verschiedene Behandlungen zu sein, um ihnen „zu helfen“, injiziert werden. Wir wissen, dass dem nicht so ist.

Dies wurde sogar im Bericht des US-Oversight Committee über Corona bestätigt. Ich würde dich dringend bitten, ihn dir anzusehen, um das, was ich sage, als vollständige Wahrheit zu überprüfen. Der Bericht wurde von DARPA in Auftrag gegeben und von der KPCh finanziert.





Wir alle sehen es sehr deutlich.

Ich habe ein Bild beigefügt. Es gibt endlose Beweise, sowohl physische als auch statistische.

Es ist überwältigend und erdrückend.





Du kannst dir also vorstellen, wie sehr mich das beunruhigt, alarmiert und verstört, wenn ich ständig mit Nachrichten bombardiert werde, die mich auffordern, mich selbst mit denselben tödlichen Giften spritzen zu lassen.





Das passiert, während ich ständig diese armen Menschen in Särge lege, voller dieser Gerinnsel, und die Leute, die dafür bezahlt werden, uns zu schützen, es ständig ignorieren.





Diese Nachrichten zu erhalten, ist sehr verstörend.

Bricht das nicht dieselben Gesetze?





Also sag mir, Keir Starmer:





Wie bringe ich den Stein ins Rollen, damit die Absender dieser beleidigenden und verstörenden Nachrichten verhaftet und mit voller Härte des Gesetzes verfolgt werden?





Ich lege viele Mordopfer in Särge voller weißer Gerinnsel, und sie laden mich unaufhörlich dazu ein, mich selbst mit denselben Giften umzubringen – mit demselben Ergebnis.





Das ist für mich und für unzählige andere, die wissen, was vor sich geht, und die diese Nachrichten endlos erhalten, beunruhigend und verstörend.





Ich kann mich nicht davon abmelden. Ich kann sie nicht blockieren und sie schicken mir ständig Nachrichten, die beunruhigend und verstörend sind.





Nun, Keir?

Wenn es für Joey gut genug ist, dann ist es auch für sie gut genug.

Jede Nachricht verursacht mir eindeutig Alarm und Unruhe. Quelle (https://x.com/OlooneyJohn)





