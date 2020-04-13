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ΜΙΛΑΓΕ ΠΟΛΥ.....! "Οι 6 μεταλλαγμένοι ιοί που απελευθέρωσαν" _ Δρ. Μανώλης Λαμπράκης
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1087 views • April 13, 2020
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"Με σκοπό την μείωση του πληθυσμού και με βάση ειδικές μελέτες που έκαναν". Συνέντευξη του προέδρου της ΕΝD στον Νίκο Αμάραντο, ArtFmRadio Λεμεσός.(σαν 6ο ιό έχουμε υπολογίσει & την παραλλαγή του ΕΙΤΖ) στους 5 που αναφέρει ο Δρ Λαμπράκης.
"Με σκοπό την μείωση του πληθυσμού και με βάση ειδικές μελέτες που έκαναν". Συνέντευξη του προέδρου της ΕΝD στον Νίκο Αμάραντο, ArtFmRadio Λεμεσός.(σαν 6ο ιό έχουμε υπολογίσει & την παραλλαγή του ΕΙΤΖ) στους 5 που αναφέρει ο Δρ Λαμπράκης.
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