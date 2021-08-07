Alcoholgekkie Hans bij de prikbus.

Alcoholgekkie Hans van Osch, we hebben al een tijdje niets van hem gehoord en kunnen daar ook niet rouwig om zijn. Na een turbulente periode van zuipen, bedreigen en schelden op internet en winkelwagens likken was het een tijdje heerlijk stil.

Maar zoals het met alle wappies gaat mist ook alcoholist Hans de aandacht en is zelfs naar buiten gegaan want er stond een prikbus bij hem in de buurt.

Wappie Hans is dus nog niet veranderd en loopt ongevaccineerd zijn onzin te spugen op straat. Loser.

Voor wie zin heeft: 45 minuten alcoholgekkie Hans van Osch! LIEFDE LIEFDE LIEFDE!