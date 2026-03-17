π.Σεραφείμ(Ζήσης)," Ἰωσήφ Βρυεννίου, 3η Διάλεξη περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος(&τοῦ Filioque)"

"Κατά τόν Μοναχό Ἰωσήφ Βρυέννιο, διδάσκαλο τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ: "Ἀφότου ὀνομασθήκαμε Χριστιανοί, πολλοί Πατριάρχες - καί Βασιλεῖς μαζί μέ αὐτούς - ἔχουν γίνει αἱρεσιάρχες, καί κάποιοι ὑφιστάμενοί τους παρασύρθηκαν μαζί τους· ἀλλά ἡ Πίστη ἔμεινε ἀσάλευτη [...] ξένοι καί οἰκεῖοι αὐτῆς [τῆς Πίστεως] ἔπνευσαν μέ κάθε ὁρμή ἐναντίον Της, ἀλλά ἐκεῖνοι μέν ἔχουν γίνει σάν κοπριά τῆς γῆς (Ψαλμ. 82, 11) καί διαλύθηκαν σάν καπνός, ὅμως ἐκείνη [ἡ Πίστη] στέκεται ἀκλόνητη". Τήν Τετάρτη (Γ΄ἑβδ. Νηστειῶν), 11 Μαρτίου 2026 στήν Αἴθουσα "Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης" τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ Συλλόγου " Ἅγιος Ἰωσήφ ὁ Ἡσυχαστής" (Μοναστηρίου 183, 2ος ὄροφος, Θεσσαλονίκη) καί ὥρες

, στό πλαίσιο τοῦ "Φροντιστηρίου Ὀρθοδόξου Θεολογίας" ὁ Μοναχός π. Σεραφείμ (Ζήσης) ἀνέπτυξε τό θέμα "Ἰωσήφ Βρυεννίου, 3η Διάλεξη περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (καί τοῦ Filioque)". Ὁ ὁμιλητής, ἀφοῦ ἐν συντομίᾳ παρουσίασε τήν ζωή καί τό ἔργο τοῦ σοφολογιωτάτου καί ὁσιολογιωτάτου Μοναχοῦ Ἰωσήφ Βρυεννίου (ca 1350 - ca 1431), διδασκάλου τοῦ Ἁγίου Μάρκου Ἀρχιεπισκόπου Ἐφέσου τοῦ Εὐγενικοῦ, τοῦ "Ἄτλαντος τῆς Ὀρθοδοξίας", ὑπενθύμισε τήν εἰδικότερη ἐνασχόλησή του σέ ἄλλη παρουσίαση, μέ τήν διδασκαλία τοῦ ἱεροσόφου Ἰωσήφ καί περί τῆς κοινωνίας ἤ ἀκοινωνησίας (ἀποτειχίσεως) πρός ὅσους ἔχουν (μερική) κοινωνία μέ αἱρετικούς, στό ἔργο τοῦ Ἰωσήφ Βρυεννίου (1412) "Μελέτη περί τῆς τῶν Κυπρίων πρός τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν μελετωμένης Ἑνώσεως". Ἡ μελέτη αὐτή παρουσιάστηκε στήν ὁμιλία τοῦ π. Σεραφείμ, "Ἡ ἀκοινωνησία τῆς ὀρθοδόξου Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν Κυπρίων τόν 15ο αἰ." (τοῦ 2021). Ἐπίσης, ὁ π. Σεραφείμ ὑπενθύμισε ὅτι ἀπό τήν ὀρθόδοξη καί ἱερά ψυχή τοῦ Ἰωσήφ Βρυεννίου καί τήν ὡς ἄνω ἐκκλησιολογική μελέτη του περί τῶν Κυπρίων προέρχεται ἡ γνωστή καί λαοφιλής φράση του "Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία, οὐ ψευσόμεθά σε [μτφτρ. δέν θά σέ διαψεύσουμε], πατροπαράδοτον σέβας, οὐκ ἀφιστάμεθά σου, μῆτερ εὐσέβεια. Ἐν σοί ἐγεννήθημεν καί σοί ζῶμεν καί ἐν σοί κοιμηθησόμεθα. Εἰ δέ καλέσοι καιρός, καί μυριάκις ὑπέρ σοῦ τεθνηξόμεθα". Στό προκείμενο θέμα, τῆς 3ης Διαλέξεως τοῦ Ἰωσήφ περί ἐκπορεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (11 Νοεμβρίου τοῦ 1422), ὁ π .Σεραφείμ ἔδειξε τήν διάκριση καί πνευματική ἀγάπη τοῦ Βρυεννίου ἀκόμη καί πρός τούς αἱρετίζοντες, ἀφοῦ ὁ Βρυέννιος στόν τίτλο τοῦ κειμένου τῆς Διαλέξεως αὐτῆς (τοῦ διαλόγου, δηλαδή) δέν κατέγραψε τά ὀνόματα τῶν (ἡττηθέντων θεολογικῶς) συνομιλητῶν του, λατινοφρόνων, διότι ἦσαν ἐν ζωῇ καί ἦταν ἀκόμη δυνατόν νά μεταστραφοῦν ("ὧν τά ὀνόματα οὐ γέγραπται, ὡς ἔτι ζώντων καί δυναμένων ἐφ' οἷς φρονοῦσι μεταβαλέσθαι",σελ. 379).