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🔴 Breaking: Tiefer Staat verliert Kontrolle - Bloody February in D.C.
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Nachdem wir alle darauf gewartet hatten, dass bald ein Ereignis stattfinden wird, ...
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦​bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭​elfen☕ • 🇰ommentieren​💬 • 🇻​erbreiten​➥
welches die Menschheit aufrütteln soll sowie am 1.2.2021 etwas Großes passieren wird, weil die Executive Order 13848 in Kraft tritt und für den 5. Februar 2021 um 18 Uhr USZ ein Großereignis angekündigt wurde, haben wir alle nach dem Wahlbetrug die außergewöhnlichen Ereignisse in DC, von Gefängnisgittern über 10 Tage Dunkelheit und so weiter sehr intensiv beobachtet.
Am 5. Februar ging es kurz vor 23 Uhr MEZ auf dem ehemaligen Qanon-Kanal, der zwischenzeitlich nach dem "tödlich verunglückten" Sohn des ehemaligen Licht-Präsidenten JFK und Kanalbetreibers J. F. Kennedy Jr. umbenannt wurde, los.

ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
I̲n̲ ̲e̲i̲g̲e̲n̲e̲r̲ ̲S̲a̲c̲h̲e̲:̲ Da manche Videos auf unserem Hauptkanal https://www.bitchute.com/channel/wak sporadisch schlecht bis gar nicht laufen, bauen wir diesen Kanal auf ᵇeͬoͥᵍnͪᵗ auf.
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