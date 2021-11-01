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01.11.2021. Одно из государств должно быть проиграно! (Выпуск № 224 часть II (1)).
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8555 views • October 29, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:25 Письмо слушателя. ОДЕССКИЙ СТАРЕЦ ИОНА ЯВИЛСЯ ПОСЛЕ СВОЕГО УСПЕНИЯ НА МИХАЙЛОВ ДЕНЬ И ПРЕДУПРЕДИЛ, О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
07:28 Письмо слушателя. ЛОКДАУН ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВОЙНЕ.
09:44 Сияющий Ангел. В новостях даже показали. НЛО в виде Сияющего Ангела наблюдали над Канадой. Мистика. https://www.youtube.com/watch?v=zMiEbruW4Yg.
13:30 Пророчества православных старцев. Госпереворот, война с Китаем, голод. НЛО. Динозавры. https://www.youtube.com/watch?v=MifFZCDVwSM.
21:26 ВСё БЛИЖЕ К РАЗГАДКЕ БЛУТУС-ВАКЦИН... Компания Pfizer запатентовала систему подключения людей к интернету вещей. https://3rm.info/main/86701-kompanija-pfizer-zapatentovala-sistemu-podkljuchenija-ljudej-k-internetu-veschej.html.
23:01 Актуально. Сергей Салль, Николай Буров, Сказочник… https://www.youtube.com/watch?v=Vl0bxYKzuA4.
28:58 Зарплата учителя в России и в США. https://youtu.be/6dDivDxxc_U.
29:57 Дооптимизировались. https://youtu.be/fr-ytcPoLE8.
30:36 Они вытирают о нас ноги». https://youtu.be/fTaaXyUJYKI.
30:48 «С этим нельзя соглашаться». https://www.youtube.com/watch?v=-Fw_VS5aik4.
46:21 Сколько стоит правда о "модной болезни"? https://www.youtube.com/watch?v=IV3fyYMfeE8.
59:35 ОДНО ИЗ ГОСУДАРСТВ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИГРАНО!" СХИИГУМЕН САВВА (ОСТАПЕНКО). https://www.youtube.com/watch?v=3pT94lQ4U0Y.
01:12:19 Символизм и жуткое пророчество в реверсе в новом клипе Ёлки на песню “Нечего терять”. https://www.youtube.com/watch?v=adKyq4bgH54.
01:17:52 Вот так должен разговаривать президент! https://www.youtube.com/watch?v=PbvHh0x2o2U&;t=112s.
01:27:48 Начался отъем жилья. Кому достанется ваша квартира / Ольга Посвянская. https://www.youtube.com/watch?v=38vQ0awn7hQ.
Сегодня мы послушаем предсказания старцев о нынешних временах, обсудим, можно ли верить так называемым чудесам. Узнаем о новых разработках компании Pfizer на счет действующих вакцин от ковид-19. Также поговорим как живется сейчас в нашем государстве, узнаем можно ли высказывать свое мнение о модной болезни. Узнаем, что уже начался отъем жилья у граждан.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
01:25 Письмо слушателя. ОДЕССКИЙ СТАРЕЦ ИОНА ЯВИЛСЯ ПОСЛЕ СВОЕГО УСПЕНИЯ НА МИХАЙЛОВ ДЕНЬ И ПРЕДУПРЕДИЛ, О ГРЯДУЩИХ СОБЫТИЯХ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ.
07:28 Письмо слушателя. ЛОКДАУН ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ВОЙНЕ.
09:44 Сияющий Ангел. В новостях даже показали. НЛО в виде Сияющего Ангела наблюдали над Канадой. Мистика. https://www.youtube.com/watch?v=zMiEbruW4Yg.
13:30 Пророчества православных старцев. Госпереворот, война с Китаем, голод. НЛО. Динозавры. https://www.youtube.com/watch?v=MifFZCDVwSM.
21:26 ВСё БЛИЖЕ К РАЗГАДКЕ БЛУТУС-ВАКЦИН... Компания Pfizer запатентовала систему подключения людей к интернету вещей. https://3rm.info/main/86701-kompanija-pfizer-zapatentovala-sistemu-podkljuchenija-ljudej-k-internetu-veschej.html.
23:01 Актуально. Сергей Салль, Николай Буров, Сказочник… https://www.youtube.com/watch?v=Vl0bxYKzuA4.
28:58 Зарплата учителя в России и в США. https://youtu.be/6dDivDxxc_U.
29:57 Дооптимизировались. https://youtu.be/fr-ytcPoLE8.
30:36 Они вытирают о нас ноги». https://youtu.be/fTaaXyUJYKI.
30:48 «С этим нельзя соглашаться». https://www.youtube.com/watch?v=-Fw_VS5aik4.
46:21 Сколько стоит правда о "модной болезни"? https://www.youtube.com/watch?v=IV3fyYMfeE8.
59:35 ОДНО ИЗ ГОСУДАРСТВ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОИГРАНО!" СХИИГУМЕН САВВА (ОСТАПЕНКО). https://www.youtube.com/watch?v=3pT94lQ4U0Y.
01:12:19 Символизм и жуткое пророчество в реверсе в новом клипе Ёлки на песню “Нечего терять”. https://www.youtube.com/watch?v=adKyq4bgH54.
01:17:52 Вот так должен разговаривать президент! https://www.youtube.com/watch?v=PbvHh0x2o2U&;t=112s.
01:27:48 Начался отъем жилья. Кому достанется ваша квартира / Ольга Посвянская. https://www.youtube.com/watch?v=38vQ0awn7hQ.
Сегодня мы послушаем предсказания старцев о нынешних временах, обсудим, можно ли верить так называемым чудесам. Узнаем о новых разработках компании Pfizer на счет действующих вакцин от ковид-19. Также поговорим как живется сейчас в нашем государстве, узнаем можно ли высказывать свое мнение о модной болезни. Узнаем, что уже начался отъем жилья у граждан.
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