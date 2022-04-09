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Slaughterbots- Μίνι ντρόουνς δολοφόνοι, καθοδηγούμενα από τεχνίτη νοημοσύνη
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29 views • April 09, 2022
πηγή: El.gr
Στο ΆΜΕΣΟ μέλλον θα στέλνουν τέτοια ρομπότ ώστε να σε σκοτώνουν επειδή πχ δεν πιστεύεις στον κορωνοιό ή δεν πιστεύεις τους Πολιτικούς οι οποίοι τ σκάβουν όλα για το καλό μας (εδώ γελάμε).
Θα στέλνουν ένα σμήνος σε μια ομάδα σκεπτικιστών οι οποίοι πχ δεν πιστεύουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη διότι ο πλανήτης ψύχεται η θερμαίνεται ανάλογος με την απόσταση και της ενέργειας του Ήλιου.
Στην αρχή θα τα "ρίξουν" στην αγορά ώστε να εκτελούν τους "κακούς" δίχως δικές τους απώλειες. Έπειτα θα τα χρησιμοποιήσει η αστυνομία "μας" για την ασφάλεια μας. Και τέλος θα χρησιμοποιηθεί σε όποιον αντιφρονούντα ενάντια του σάπιου πολιτικού συστήματος.
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γράψω και άλλα διότι πιστεύω ότι αυτός/ή που παρακολούθησε το παρών βίντεο είναι αρκετά έξυπνος ώστε να κατάλαβε που το πάω.
Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...
Στο ΆΜΕΣΟ μέλλον θα στέλνουν τέτοια ρομπότ ώστε να σε σκοτώνουν επειδή πχ δεν πιστεύεις στον κορωνοιό ή δεν πιστεύεις τους Πολιτικούς οι οποίοι τ σκάβουν όλα για το καλό μας (εδώ γελάμε).
Θα στέλνουν ένα σμήνος σε μια ομάδα σκεπτικιστών οι οποίοι πχ δεν πιστεύουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη διότι ο πλανήτης ψύχεται η θερμαίνεται ανάλογος με την απόσταση και της ενέργειας του Ήλιου.
Στην αρχή θα τα "ρίξουν" στην αγορά ώστε να εκτελούν τους "κακούς" δίχως δικές τους απώλειες. Έπειτα θα τα χρησιμοποιήσει η αστυνομία "μας" για την ασφάλεια μας. Και τέλος θα χρησιμοποιηθεί σε όποιον αντιφρονούντα ενάντια του σάπιου πολιτικού συστήματος.
Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γράψω και άλλα διότι πιστεύω ότι αυτός/ή που παρακολούθησε το παρών βίντεο είναι αρκετά έξυπνος ώστε να κατάλαβε που το πάω.
Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...
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