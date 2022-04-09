Slaughterbots- Μίνι ντρόουνς δολοφόνοι, καθοδηγούμενα από τεχνίτη νοημοσύνη

πηγή: El.gr



Στο ΆΜΕΣΟ μέλλον θα στέλνουν τέτοια ρομπότ ώστε να σε σκοτώνουν επειδή πχ δεν πιστεύεις στον κορωνοιό ή δεν πιστεύεις τους Πολιτικούς οι οποίοι τ σκάβουν όλα για το καλό μας (εδώ γελάμε).

Θα στέλνουν ένα σμήνος σε μια ομάδα σκεπτικιστών οι οποίοι πχ δεν πιστεύουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη διότι ο πλανήτης ψύχεται η θερμαίνεται ανάλογος με την απόσταση και της ενέργειας του Ήλιου.



Στην αρχή θα τα "ρίξουν" στην αγορά ώστε να εκτελούν τους "κακούς" δίχως δικές τους απώλειες. Έπειτα θα τα χρησιμοποιήσει η αστυνομία "μας" για την ασφάλεια μας. Και τέλος θα χρησιμοποιηθεί σε όποιον αντιφρονούντα ενάντια του σάπιου πολιτικού συστήματος.



Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γράψω και άλλα διότι πιστεύω ότι αυτός/ή που παρακολούθησε το παρών βίντεο είναι αρκετά έξυπνος ώστε να κατάλαβε που το πάω.



Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...