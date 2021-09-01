गर्भपात के बारे में. बारे में गर्भपात

माउंट एथोस पर पवित्र तपस्वियों।. (ओथडोक्सी )

भिक्षु डायोनिसियस टैकिटस ने भिक्षु पटासिया के बारे में लिखा है: "उन्होंने हजारों रोते हुए बच्चों की आवाज़ सुनी!"

शास्त्र अपनी पुस्तक में लिखते हैं:

ईस्टर के तीन दिन बाद 11 अप्रैल, 1984 की रात को, भगवान ने मुझे एक भयानक दृष्टि दिखाई।

मैंने दो मोमबत्तियाँ जलाईं। मैंने उन लोगों के लिए मोमबत्तियाँ जलाईं, जो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार थे और मर गए।

तभी एक दृष्टि मेरे पास आई। मैंने एक नरम गेहूं का खेत देखा जो अभी तक पका नहीं था। मैं इस जगह की बाड़ के पीछे था और मृतकों के लिए प्रार्थना करता था।

बाड़ के बाईं ओर एक असमान, खड़ी और सुनसान क्षेत्र था, लगातार हजारों बच्चों की चीख से कांप रहा था, ये चीखें सबसे क्रूर व्यक्ति के दिल को भी जगा सकती हैं।

फिर मैंने एक आवाज सुनी, एक आवाज मेरे पास आई:

शांत और सपाट घाटियों, गेहूं के साथ बोए गए, मृतकों के कक्ष हैं, जो अनन्त जीवन का नेतृत्व करते हैं। निरंतर भय और रोने का स्थान गर्भपात द्वारा मारे गए आत्माओं का स्थान है।

यह सब देखना और सुनना बहुत मुश्किल था।

भगवान और ब्रह्मांड के सामने गर्भपात एक महान पाप है।