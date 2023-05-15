Harumo & Naoki - "If I Ain't Got You" - [Alicia Keys cover]

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Harumo & Naoki's Studio Session Vol.2
Harumo Imai (Tenor Sax)
Harumo's Album:
https://distrokid.com/hyperfollow/har...
YouTube: https://www.youtube.com/@harumoimai
Instagram: https://www.instagram.com/harumoimai/
Facebook: https://www.facebook.com/harumoimaimusic
Twitter: https://twitter.com/HarumoImai
Naoki Isobe (Bass)
YouTube: https://www.youtube.com/@naokiisobe
Instagram: https://www.instagram.com/naoki_isobe/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?...
Twitter: https://twitter.com/isobe_naoki?s=20