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01.01.2021. Новости. Предсказание дается, чтобы не исполниться (Выпуск № 183 часть I (2)).
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4186 views • December 31, 2020
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:44 Билл Гейтс предсказал усиление пандемии вопреки вакцинации. https://news.mail.ru/society/44675438/?frommail=1.
07:02 УДАЛЕННЫЙ РОЛИК С ЮТУБА. ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ЧИПИРОВАНИЕМ ЖИВОТНЫХ И ВАКЦИНАЦИЕЙ?! https://www.brighteon.com/183a9ebe-50a9-4471-b4ae-b9f6a271f65a.
13:40 Все, что вы хотели знать о covid-19, но власти вам не скажут никогда. https://yandex.by/turbo/taen-1.livejournal.com/s/1293777.html.
17:09 "Что, опять?": Полиция ДНР анонсировала проверки владельцев украинских паспортов на новогодних каникулах. http://dnr-news.com/dnr/55282-opyat-policiya-dnr-anonsirovala-proverki-vladelcev-ukrainskih-pasportov-na-novogodnih-kanikulah.html.
21:11 СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДа. СТУДЕНТ «СЛИЛ» ПОБОЧКИ «СПУТНИКА V». https://cont.ws/@fsdfdsgsfghsfgsdg/1862881.
23:55 Письмо слушателя. Почему разные штамы появляются.
26:09 Письмо слушателя. ПОДОШЛА, И СТАЛА КРИЧАТЬ ЧТОБЫ ОДЕЛА МАСКУ.
27:54 «Страшная» вакцинация для американцев. Де Ниро и Джим Керри против вакцины. Что происходит? https://www.youtube.com/watch?v=v_TK9XfqSEo.
35:07 Письмо слушателя. ПОЧЕМУ НАДО УЕЗЖАТЬ ИЗ ГОРОДА.
37:55 Карантин в Лондоне: Европа отгораживается от Великобритании. Панорама. https://www.youtube.com/watch?v=7iQRCqeEiuE.
39:40 Вакцина от коронавируса: нужна ли она вообще? — вирусолог Надежда Жолобак. https://www.youtube.com/watch?v=tuRUpEk23aQ.
43:08 Паисий Святогорец -- Будем делать добро от любви ко Христу. https://www.youtube.com/watch?v=B2xWkCECk2Q&;list=WL&index=3.
51:07 Слово 75. О непрестанном посте, и о том, чтобы собрать себя воедино, и о последствиях сего, и о том, что посредством ведения различий обучился он правильному употреблению всего подобного, Слова подвижнические - преподобный Исаак Сирин. https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/slova-podvizhnicheskie/75.
56:04 НАСТАВЛЕНИЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО. http://borsheva.ortox.ru/2013/11/10/sorok-duxovnyx-nastavlenij-serafima-sarovskogo/.
58:18 ОБЪЯВЛЕНИЕ. Кто хочет послужить Богу? Я уже стар и у меня уже нет сил... Письмо в Редакцию » Москва - Третий Рим (3rm.info) . [email protected].
59:00 Питерская "мать Тереза" | Неизвестная Россия. https://www.youtube.com/watch?v=CmnI3pzEpoM&;feature=youtu.be.
01:04:50 Письмо слушателя. Как человек подвергся воздействию.
01:12:04 "Просим главного начальника…". https://www.youtube.com/watch?v=KCj4JiLv0Ug.
Сегодня мы поговорим о том, что мировые правители предрекают, что вакцинация не избавит человечество от пандемии короновируса, о том, что уже появился новый штамм, так же обсудим что на самом деле представляет собой коронавирус. Обсудим как происходит вакцинация в США, увидим на примере, что вакцина представляет собой чип. Послушаем наставления Паисия Святогороца о добрых делах. Напомним, что надо не только совершать добрые дела, но также молиться и каяться.
Смотрите видео на https://www.brighteon.com/channels/vera77
Так же подписывайтесь на воссозданный Youtube канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
и резервный Youtube канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
04:44 Билл Гейтс предсказал усиление пандемии вопреки вакцинации. https://news.mail.ru/society/44675438/?frommail=1.
07:02 УДАЛЕННЫЙ РОЛИК С ЮТУБА. ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ЧИПИРОВАНИЕМ ЖИВОТНЫХ И ВАКЦИНАЦИЕЙ?! https://www.brighteon.com/183a9ebe-50a9-4471-b4ae-b9f6a271f65a.
13:40 Все, что вы хотели знать о covid-19, но власти вам не скажут никогда. https://yandex.by/turbo/taen-1.livejournal.com/s/1293777.html.
17:09 "Что, опять?": Полиция ДНР анонсировала проверки владельцев украинских паспортов на новогодних каникулах. http://dnr-news.com/dnr/55282-opyat-policiya-dnr-anonsirovala-proverki-vladelcev-ukrainskih-pasportov-na-novogodnih-kanikulah.html.
21:11 СТРАШНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДа. СТУДЕНТ «СЛИЛ» ПОБОЧКИ «СПУТНИКА V». https://cont.ws/@fsdfdsgsfghsfgsdg/1862881.
23:55 Письмо слушателя. Почему разные штамы появляются.
26:09 Письмо слушателя. ПОДОШЛА, И СТАЛА КРИЧАТЬ ЧТОБЫ ОДЕЛА МАСКУ.
27:54 «Страшная» вакцинация для американцев. Де Ниро и Джим Керри против вакцины. Что происходит? https://www.youtube.com/watch?v=v_TK9XfqSEo.
35:07 Письмо слушателя. ПОЧЕМУ НАДО УЕЗЖАТЬ ИЗ ГОРОДА.
37:55 Карантин в Лондоне: Европа отгораживается от Великобритании. Панорама. https://www.youtube.com/watch?v=7iQRCqeEiuE.
39:40 Вакцина от коронавируса: нужна ли она вообще? — вирусолог Надежда Жолобак. https://www.youtube.com/watch?v=tuRUpEk23aQ.
43:08 Паисий Святогорец -- Будем делать добро от любви ко Христу. https://www.youtube.com/watch?v=B2xWkCECk2Q&;list=WL&index=3.
51:07 Слово 75. О непрестанном посте, и о том, чтобы собрать себя воедино, и о последствиях сего, и о том, что посредством ведения различий обучился он правильному употреблению всего подобного, Слова подвижнические - преподобный Исаак Сирин. https://azbyka.ru/otechnik/Isaak_Sirin/slova-podvizhnicheskie/75.
56:04 НАСТАВЛЕНИЯ СЕРАФИМА САРОВСКОГО. http://borsheva.ortox.ru/2013/11/10/sorok-duxovnyx-nastavlenij-serafima-sarovskogo/.
58:18 ОБЪЯВЛЕНИЕ. Кто хочет послужить Богу? Я уже стар и у меня уже нет сил... Письмо в Редакцию » Москва - Третий Рим (3rm.info) . [email protected].
59:00 Питерская "мать Тереза" | Неизвестная Россия. https://www.youtube.com/watch?v=CmnI3pzEpoM&;feature=youtu.be.
01:04:50 Письмо слушателя. Как человек подвергся воздействию.
01:12:04 "Просим главного начальника…". https://www.youtube.com/watch?v=KCj4JiLv0Ug.
Сегодня мы поговорим о том, что мировые правители предрекают, что вакцинация не избавит человечество от пандемии короновируса, о том, что уже появился новый штамм, так же обсудим что на самом деле представляет собой коронавирус. Обсудим как происходит вакцинация в США, увидим на примере, что вакцина представляет собой чип. Послушаем наставления Паисия Святогороца о добрых делах. Напомним, что надо не только совершать добрые дела, но также молиться и каяться.
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