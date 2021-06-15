BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

[VOSTFR] Trump nomme Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis
Miniver1984
Miniver1984
43 followers
Follow
0
Share
Report
40 views • June 15, 2021
Amy Coney Barrett : «J'adore les États-Unis et j'aime la Constitution des États-Unis. J'ai été commis au juge Scalia il y a plus de 20 ans, mais les leçons que j'ai apprises résonnent toujours. Sa philosophie judiciaire est la mienne aussi. Un juge doit appliquer la loi telle qu'elle est écrite. Les juges ne sont pas des décideurs politiques et ils doivent être résolus à mettre de côté toute opinion politique qu'ils pourraient avoir.»

✅ Vidéo originale :
https://youtu.be/KDSfMpuSck0

Me suivre sur les differents réseaux :
☑️ https://lbry.tv/$/invite/@Miniver
☑️ https://odysee.com/@Miniver

CHAINE DE SECOURS abonnez-vous :
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q

Me soutenir si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation mais ça aiderait beaucoup la chaine à se développer pour le futur
✅ Paypal : http://urlz.fr/dr03
✅ Tipeee : https://fr.tipeee.com/reveillez-vous-eteignez-votre-tele/

📧 [email protected]
Keywords
trumpusapolitique
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Unconfirmed Reports: Syria May Send Troops to Yemen To Help Saudi Arabia Fight Ansar Allah

Unconfirmed Reports: Syria May Send Troops to Yemen To Help Saudi Arabia Fight Ansar Allah

Morgan S. Verity
Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Garrison Vance
South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

Garrison Vance
Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Cassie B.
Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Douglas Harrington
U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

Sterling Ashworth
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy