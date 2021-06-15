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[VOSTFR] Trump nomme Amy Coney Barrett à la Cour suprême des États-Unis
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40 views • June 15, 2021
Amy Coney Barrett : «J'adore les États-Unis et j'aime la Constitution des États-Unis. J'ai été commis au juge Scalia il y a plus de 20 ans, mais les leçons que j'ai apprises résonnent toujours. Sa philosophie judiciaire est la mienne aussi. Un juge doit appliquer la loi telle qu'elle est écrite. Les juges ne sont pas des décideurs politiques et ils doivent être résolus à mettre de côté toute opinion politique qu'ils pourraient avoir.»
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