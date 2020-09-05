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La Suède face au Coronavirus : Liberté, Efficacité, Zéro Hystérie ! - Florian Philippot
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11 views • September 05, 2020
2 septembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=pD7amypduNw
FLORIAN PHILIPPOT : https://www.youtube.com/channel/UClaa_CwoQEmSo9Mb_M1f91g
ADHÉREZ AUX PATRIOTES : http://les-patriotes.fr/jadhere 🇫🇷 (possibilité aussi de dons via le site)
(Pour rappel, Les Patriotes, nouvelle formation politique, ne bénéficient d’AUCUN soutien financier public ni d’aucun soutien bancaire. Ils vivent exclusivement des adhérents et donateurs.)
Le modèle suédois montre qu’il y a un autre choix que la Coronafolie, le masque obligatoire partout, les restrictions partout. Avec une courbe épidémique égale voire maintenant meilleure à la nôtre !
FLORIAN PHILIPPOT : https://www.youtube.com/channel/UClaa_CwoQEmSo9Mb_M1f91g
ADHÉREZ AUX PATRIOTES : http://les-patriotes.fr/jadhere 🇫🇷 (possibilité aussi de dons via le site)
(Pour rappel, Les Patriotes, nouvelle formation politique, ne bénéficient d’AUCUN soutien financier public ni d’aucun soutien bancaire. Ils vivent exclusivement des adhérents et donateurs.)
Le modèle suédois montre qu’il y a un autre choix que la Coronafolie, le masque obligatoire partout, les restrictions partout. Avec une courbe épidémique égale voire maintenant meilleure à la nôtre !
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