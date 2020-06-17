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ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΓΚΑ ΜΕ ΚΟΨΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ACTION24 ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΗΨΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
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20 views • June 17, 2020
Με εντολή Δημητριάδη κόπηκε και η τηλεοπτική εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο ACTION24! Δεύτερο «χτύπημα» μετά τα… Παραπολιτικά!
Ο Γιώργος Τράγκας αποκαλύπτει το παρασκήνιο της αιφνίδιας απομάκρυνσης του . Όπως λέει , ενημερώθηκε από την διοίκηση του ACTION24 ότι δεν θα συνεχίζει την εκπομπή του στον τηλεοπτικό σταθμό.
Η συνεργασία του διεκόπη με… SMS, με εντολή του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη.
Ο Γιώργος Τράγκας αποκαλύπτει το παρασκήνιο της αιφνίδιας απομάκρυνσης του . Όπως λέει , ενημερώθηκε από την διοίκηση του ACTION24 ότι δεν θα συνεχίζει την εκπομπή του στον τηλεοπτικό σταθμό.
Η συνεργασία του διεκόπη με… SMS, με εντολή του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη.
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