ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΡΑΓΚΑ ΜΕ ΚΟΨΙΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ACTION24 ΜΕΤΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΗΨΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Με εντολή Δημητριάδη κόπηκε και η τηλεοπτική εκπομπή του Γιώργου Τράγκα στο ACTION24! Δεύτερο «χτύπημα» μετά τα… Παραπολιτικά!

Ο Γιώργος Τράγκας αποκαλύπτει το παρασκήνιο της αιφνίδιας απομάκρυνσης του . Όπως λέει , ενημερώθηκε από την διοίκηση του ACTION24 ότι δεν θα συνεχίζει την εκπομπή του στον τηλεοπτικό σταθμό.

Η συνεργασία του διεκόπη με… SMS, με εντολή του διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, Γρηγόρη Δημητριάδη.