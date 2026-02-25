BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Episode 132: Simplizität – Einfach leben
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
6 views • 2 days ago

Einfach zu leben bedeutet kein Zurück-auf-die-Bäume, sondern dass auch in der modernen Welt alle scheinbar komplizierten menschlichen Probleme gelöst werden können, indem man sie auf wesentliche Fragen zurückführt und mit seinen geistigen Mitteln untersucht. Das gilt insbesondere für die ganz großen Fragen des Daseins. Dem stehen lediglich innere Haltungen wie Ignoranz und Apathie (mangelnder Wille) im Wege.


In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/

katharsisnaturrechtaskeseeinfachheitwahrheitensimplizitatkomplexitat
31:22End Screen

