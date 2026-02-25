Episode 132: Simplizität – Einfach leben

Einfach zu leben bedeutet kein Zurück-auf-die-Bäume, sondern dass auch in der modernen Welt alle scheinbar komplizierten menschlichen Probleme gelöst werden können, indem man sie auf wesentliche Fragen zurückführt und mit seinen geistigen Mitteln untersucht. Das gilt insbesondere für die ganz großen Fragen des Daseins. Dem stehen lediglich innere Haltungen wie Ignoranz und Apathie (mangelnder Wille) im Wege.





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

