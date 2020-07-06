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PYKČIAI IR KONFLIKTAI. Kaip tai sumažinti savo gyvenime? Kaip išsikrauti po konflikto?
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39 views • July 06, 2020
PYKČIAI IR KONFLIKTAI. Kaip tai sumažinti savo gyvenime? Kaip išsikrauti po konflikto?
Praktiniai patarimai.
Mane rasite Facebooke
https://www.facebook.com/asada.indre
Dėl kursų:
"Laikas gyventi 2.0" kursų trukmė 30 dienų, pamokos kiekvieną dieną, galima daryti savo greičiu, prieiga paliekama visam laikui. Mėnesį laiko mano asmeninė pagalba tada kada reikia.
+ bendravimo grupė Sielų Namai, kur aš dedu visus atnaujinimus, o kiti nariai dalinasi savo įžvalgomis ir pagalba.
Jei turite klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
Kursai LAIKAS GYVENTI
http://tinyurl.com/meta-shop
Facebook Indre Asada Metamorfozes
https://www.facebook.com/indresmetamo...
ASMENINĘ SESIJĄ galite užsisakyti - http://tinyurl.com/meta-shop
arba asmeniškai parašykite per messengerį.
Kursų "Laikas gyventi" studentų ATSILIEPIMAI:
"Aš jau keturi metai domiuosi visokiausia saviugda, dvasiniu tobulėjimu, moteriškumo temomis ir panašiai. Sunku suskaičiuoti kiek visokių kursų teko lankyti. Bet po kurso Laikas gyventi galiu pasakyti viena - jeigu būčiau tokiuose kursuose prieš 4 metus, jokių kitų nebūtų reikėję. Ačiū ačiū ačiū!!!" Aida Unik, Švedija
Asmeninis koučingas ir meditacijos
Dvasinis energetinis gydymas
Darbas su jausmais, įsitikinimais ir emocijomis
Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
Darbas per pasąmonę
Greitas ir išliekantis rezultatas
Intuityvusis gydymas
Theta Healing / Teta gydymas
Padedu pakeisti įsitikinimus ir jausmus, kurie sukelia ligas.
Energinis gydymas
pasąmonės programos, pozityvas, meditacija, teta gydymas, thetahealing, kursai, laikas gyventi, kaip dziaugtis gyvenimu, kaip pakeisti savo gyvenima, kaip buti laimingu, kaip tapti sekmingu, kaip atsikratyti baimes, nerimas, isgydymo meditacija
kaip nesirgti, kaip nesusirgti, kodel sergu, sezono ligos, sezonines ligos, kodel sergama pavasari, koel susergu rudeni, baime susirgti, streso pasekmės sveikatai
Praktiniai patarimai.
Mane rasite Facebooke
https://www.facebook.com/asada.indre
Dėl kursų:
"Laikas gyventi 2.0" kursų trukmė 30 dienų, pamokos kiekvieną dieną, galima daryti savo greičiu, prieiga paliekama visam laikui. Mėnesį laiko mano asmeninė pagalba tada kada reikia.
+ bendravimo grupė Sielų Namai, kur aš dedu visus atnaujinimus, o kiti nariai dalinasi savo įžvalgomis ir pagalba.
Jei turite klausimų ar abejonių, būtinai rašykite man ir mes viską išsiaiškinsim 🙂
Kursai LAIKAS GYVENTI
http://tinyurl.com/meta-shop
Facebook Indre Asada Metamorfozes
https://www.facebook.com/indresmetamo...
ASMENINĘ SESIJĄ galite užsisakyti - http://tinyurl.com/meta-shop
arba asmeniškai parašykite per messengerį.
Kursų "Laikas gyventi" studentų ATSILIEPIMAI:
"Aš jau keturi metai domiuosi visokiausia saviugda, dvasiniu tobulėjimu, moteriškumo temomis ir panašiai. Sunku suskaičiuoti kiek visokių kursų teko lankyti. Bet po kurso Laikas gyventi galiu pasakyti viena - jeigu būčiau tokiuose kursuose prieš 4 metus, jokių kitų nebūtų reikėję. Ačiū ačiū ačiū!!!" Aida Unik, Švedija
Asmeninis koučingas ir meditacijos
Dvasinis energetinis gydymas
Darbas su jausmais, įsitikinimais ir emocijomis
Atrandu gilumines problemų priežastis ir jas pašalinu
Darbas per pasąmonę
Greitas ir išliekantis rezultatas
Intuityvusis gydymas
Theta Healing / Teta gydymas
Padedu pakeisti įsitikinimus ir jausmus, kurie sukelia ligas.
Energinis gydymas
pasąmonės programos, pozityvas, meditacija, teta gydymas, thetahealing, kursai, laikas gyventi, kaip dziaugtis gyvenimu, kaip pakeisti savo gyvenima, kaip buti laimingu, kaip tapti sekmingu, kaip atsikratyti baimes, nerimas, isgydymo meditacija
kaip nesirgti, kaip nesusirgti, kodel sergu, sezono ligos, sezonines ligos, kodel sergama pavasari, koel susergu rudeni, baime susirgti, streso pasekmės sveikatai
Keywords
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