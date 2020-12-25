'ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΜΥΝΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Θέλουν να γυρίσουν την ανθρωπότητα στην εποχή της δουλοκρατίας.....

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8132 views • December 25, 2020



Απόδοση σε κείμενο από το

" Βιώνουμε ένα προστάδιο ενός υβριδικού ψυχρού πολέμου, παρατηρώντας πώς η παγκόσμια ελίτ εμπλέκεται στη δημιουργία ενός υποκατάστατου είδους του Homo Sapiens, τον λεγόμενο «άνθρωπο-υπηρέτη», όπως λέει ο Mikhail Kovalchuk.

Στα τέλη του Αυγούστου (2020) οργανώθηκε στρογγυλή τράπεζα στο Υπουργείο Αμύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με τίτλο « Ψυχολογική Άμυνα: η μάχη για την Ιστορία είναι η μάχη για το μέλλον». Ο Διευθυντής Nikita Mikhalkov μοιράστηκε ένα απόσπασμα του Προέδρου του Ινστιτούτου Kurchatov στη νέα του εκπομπή Besogon TV program, που ονομάζεται «Η παρέλαση των ποντικών».

«Η οικονομία, και κατ’ επέκταση η πολιτική, ήδη από τις απαρχές της εξέλιξης του πολιτισμού, ανέκαθεν καθορίζονταν από την τεχνολογία.

Και θα ήθελα να σας πω ότι ουσιαστικά η επιστήμη έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, που έχει εισχωρήσει σε αυτό που κάποτε θεωρούταν το ανεξερεύνητο πεδίο του Θεού.

Σήμερα ζούμε πραγματικά έναν πόλεμο. Ονομάζω αυτήν την φάση ως ένα προστάδιο ενός υβριδικού ψυχρού πολέμου.

Το κράτος που αποτελεί τον στόχο έχει επιλεγεί, και σε αυτήν την περίπτωση είμαστε εμείς (σημ.μτφρ. η Ρωσία). Όλοι οι τομείς δέχονται επίθεση: η παιδεία, ο πολιτισμός, η επιστήμη, η οικονομία, η άμυνα και ασφάλεια.

Και ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται ακόμη σήμερα και δεν τον κερδίζουμε. Αυτό το προστάδιο είναι η προπαρασκευή ενός δεύτερου σταδίου αυτού του πολέμου, δηλαδή εκείνου της άμεσης υποδούλωσής μας.

Ουσιαστικά μιλάμε για το εξής: σήμερα ο αποικισμός και η υποδούλωση έχουν αντικατασταθεί από την υποδούλωση στην τεχνολογία. Παλαιότερα, αυτό γινόταν με στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ σήμερα γίνεται μέσω της τεχνολογίας.

Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί το διαδίκτυο. Τι άλλο είναι το διαδίκτυο παρά ένα ξεκάθαρα ψηφιακό γκούλαγκ; Μόνο που παλαιότερα, οι άνθρωποι συλλαμβάνονταν και κρατούνταν πίσω από ένα συρματόπλεγμα, ενώ τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει από μόνοι τους στο διαδικτυακό γκούλαγκ και ζουν εκεί νοιώθοντας μεγάλη άνεση.

Ο Mikhalkov συνεχίζει εξηγώντας ότι στις μέρες μας τα πάντα γράφονται στη Βικιπαίδεια, έτσι λοιπόν δεν είναι απαραίτητο να διαβάσει ή να μελετήσει κανείς. Τα πάντα βρίσκονται στο Διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε μία κοινωνία ανθρώπων, τους οποίους μπορούμε να «αποκεφαλίσουμε» κάνοντας ένα απλό πράγμα – κατεβάζοντας το διακόπτη (του διαδικτύου), κι αυτό ήταν.

Το δεύτερο είναι νοητικό.

Τι είναι η επανάσταση του χρώματος; Είναι η χρήση νοητικών τεχνολογιών με σκοπό τον έλεγχο της μαζικής συνείδησης.

Τι χρειάζεται εδώ κανείς σε πρώτη φάση; Την εξαπάτηση. Απλοποιείς τις Ενιαίες Κρατικές Εξετάσεις, ώστε να μπορεί κανείς να απαντήσει στα ερωτήματα. Έτσι σε εξαπατούν στο έπακρο. Κι έπειτα σου παρέχουν κι ένα IPhone και του τοποθετούν κι έναν δορυφόρο. Αυτό μπορεί να εξουδετερωθεί ανά πάσα στιγμή με έναν απλό τρόπο – με έναν διακόπτη κι έπειτα δε λειτουργεί τίποτε.

… Τώρα, θα περιγράψω σχηματικά, σε αδρές γραμμές, ότι όλο αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα είδος φασισμού. Εσείς, όμως, κι εγώ πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτή είναι η ιδεολογία του σύγχρονου κόσμου – η ιδεολογία των αγαπητών συναδέλφων και συνεργατών.



Το όνειρο της ελίτ που κυβερνά τον κόσμο, ανέκαθεν υπήρξε η δημιουργία ενός συγκεκριμένου υποκατάστατου είδους του Homo Sapiens, τον «άνθρωπο-υπηρέτη» ο οποίος θα είχε περιορισμένη αυτοεπίγνωση.



Και σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία του πολιτισμού, έχει εμφανιστεί η τεχνολογική δυνατότητα που μπορεί να εξαλείψει και το είδος του «ανθρώπου-υπηρέτη».



Πάρτε ως παράδειγμα μία τεχνητή μήτρα, όπως λ.χ. ένα εκκολαπτήριο, όπου τα κοτόπουλα εκκολάπτονται, κι έπειτα εμφυτεύστε ό,τι χρειάζεστε μέσα από έναν δοκιμαστικό σωλήνα. Συντομεύστε την περίοδο της κυοφορίας γονιδιακά, μέσα από γενετικές λειτουργίες και θα πάρετε όσους ανθρώπους χρειάζεστε και όπως τους χρειάζεστε. Αυτό είναι στις μέρες μας τεχνολογικά εφικτό και αποτελεί γεγονός.

Και σας ξαναλέω: χάνουμε το παιχνίδι.

Τι πρέπει να διδαχθούμε από τους Αμερικανούς; Ότι παίζουν καιρό το παιχνίδι.

Ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος έληξε. Εμείς τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Οι Αμερικανοί, από την άλλη, έχουν τους αδελφούς Dulles – ο ένας διευθυντής της CIA και ο δεύτερος ΥΠΕΞ απολαμβάνοντας την οικονομική υποστήριξη του Rockefeller, που πέθανε πρόσφατα, έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση για έβδομη καρδιά. Αυτοί ξεκίνησαν αυτό που εμείς εδώ απλά ακόμη συζητάμε.

Αυτοί δημιούργησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και τον δημιούργησαν όχι για να θεραπεύουν τους ανθρώπους, αλλά για να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της υγείας παγκοσμίως, με στόχο να επιδράσουν επάνω στην ανθρωπότητα μέσω των εμβολιασμών και άλλων.

Ο Π.Ο.Υ. ιδρύθηκε από τον Rockefeller και τον στενό του συνεργάτη και φίλο Dr. Brock Chisholm, πρώτο πρόεδρο του Π.Ο.Υ. ..... ......" Απόσπασμα από την ομιλία του Φυσικού ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΒΑΛΤΣΟΥΚ για τα τεκταινόμενα.Ποιοί θέλουν να γυρίσουν την ανθρωπότητα στην εποχή της δουλοκρατίας...Απόδοση σε κείμενο από το https://diodotos-k-t.blogspot.com/2020/12/blog-post_743.html#more " Βιώνουμε ένα προστάδιο ενός υβριδικού ψυχρού πολέμου, παρατηρώντας πώς η παγκόσμια ελίτ εμπλέκεται στη δημιουργία ενός υποκατάστατου είδους του Homo Sapiens, τον λεγόμενο «άνθρωπο-υπηρέτη», όπως λέει ο Mikhail Kovalchuk.Στα τέλη του Αυγούστου (2020) οργανώθηκε στρογγυλή τράπεζα στο Υπουργείο Αμύνης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, με τίτλο « Ψυχολογική Άμυνα: η μάχη για την Ιστορία είναι η μάχη για το μέλλον». Ο Διευθυντής Nikita Mikhalkov μοιράστηκε ένα απόσπασμα του Προέδρου του Ινστιτούτου Kurchatov στη νέα του εκπομπή Besogon TV program, που ονομάζεται «Η παρέλαση των ποντικών».«Η οικονομία, και κατ’ επέκταση η πολιτική, ήδη από τις απαρχές της εξέλιξης του πολιτισμού, ανέκαθεν καθορίζονταν από την τεχνολογία.Και θα ήθελα να σας πω ότι ουσιαστικά η επιστήμη έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, που έχει εισχωρήσει σε αυτό που κάποτε θεωρούταν το ανεξερεύνητο πεδίο του Θεού.Σήμερα ζούμε πραγματικά έναν πόλεμο. Ονομάζω αυτήν την φάση ως ένα προστάδιο ενός υβριδικού ψυχρού πολέμου.Το κράτος που αποτελεί τον στόχο έχει επιλεγεί, και σε αυτήν την περίπτωση είμαστε εμείς (σημ.μτφρ. η Ρωσία). Όλοι οι τομείς δέχονται επίθεση: η παιδεία, ο πολιτισμός, η επιστήμη, η οικονομία, η άμυνα και ασφάλεια.Και ο πόλεμος αυτός συνεχίζεται ακόμη σήμερα και δεν τον κερδίζουμε. Αυτό το προστάδιο είναι η προπαρασκευή ενός δεύτερου σταδίου αυτού του πολέμου, δηλαδή εκείνου της άμεσης υποδούλωσής μας.Ουσιαστικά μιλάμε για το εξής: σήμερα ο αποικισμός και η υποδούλωση έχουν αντικατασταθεί από την υποδούλωση στην τεχνολογία. Παλαιότερα, αυτό γινόταν με στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ σήμερα γίνεται μέσω της τεχνολογίας.Ένα απλό παράδειγμα αποτελεί το διαδίκτυο. Τι άλλο είναι το διαδίκτυο παρά ένα ξεκάθαρα ψηφιακό γκούλαγκ; Μόνο που παλαιότερα, οι άνθρωποι συλλαμβάνονταν και κρατούνταν πίσω από ένα συρματόπλεγμα, ενώ τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μπει από μόνοι τους στο διαδικτυακό γκούλαγκ και ζουν εκεί νοιώθοντας μεγάλη άνεση.Ο Mikhalkov συνεχίζει εξηγώντας ότι στις μέρες μας τα πάντα γράφονται στη Βικιπαίδεια, έτσι λοιπόν δεν είναι απαραίτητο να διαβάσει ή να μελετήσει κανείς. Τα πάντα βρίσκονται στο Διαδίκτυο. Έτσι λοιπόν, φτιάχνουμε μία κοινωνία ανθρώπων, τους οποίους μπορούμε να «αποκεφαλίσουμε» κάνοντας ένα απλό πράγμα – κατεβάζοντας το διακόπτη (του διαδικτύου), κι αυτό ήταν.Το δεύτερο είναι νοητικό.Τι είναι η επανάσταση του χρώματος; Είναι η χρήση νοητικών τεχνολογιών με σκοπό τον έλεγχο της μαζικής συνείδησης.Τι χρειάζεται εδώ κανείς σε πρώτη φάση; Την εξαπάτηση. Απλοποιείς τις Ενιαίες Κρατικές Εξετάσεις, ώστε να μπορεί κανείς να απαντήσει στα ερωτήματα. Έτσι σε εξαπατούν στο έπακρο. Κι έπειτα σου παρέχουν κι ένα IPhone και του τοποθετούν κι έναν δορυφόρο. Αυτό μπορεί να εξουδετερωθεί ανά πάσα στιγμή με έναν απλό τρόπο – με έναν διακόπτη κι έπειτα δε λειτουργεί τίποτε.… Τώρα, θα περιγράψω σχηματικά, σε αδρές γραμμές, ότι όλο αυτό στην πραγματικότητα είναι ένα είδος φασισμού. Εσείς, όμως, κι εγώ πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτή είναι η ιδεολογία του σύγχρονου κόσμου – η ιδεολογία των αγαπητών συναδέλφων και συνεργατών.Το όνειρο της ελίτ που κυβερνά τον κόσμο, ανέκαθεν υπήρξε η δημιουργία ενός συγκεκριμένου υποκατάστατου είδους του Homo Sapiens, τον «άνθρωπο-υπηρέτη» ο οποίος θα είχε περιορισμένη αυτοεπίγνωση.Και σήμερα, για πρώτη φορά στην ιστορία του πολιτισμού, έχει εμφανιστεί η τεχνολογική δυνατότητα που μπορεί να εξαλείψει και το είδος του «ανθρώπου-υπηρέτη».Πάρτε ως παράδειγμα μία τεχνητή μήτρα, όπως λ.χ. ένα εκκολαπτήριο, όπου τα κοτόπουλα εκκολάπτονται, κι έπειτα εμφυτεύστε ό,τι χρειάζεστε μέσα από έναν δοκιμαστικό σωλήνα. Συντομεύστε την περίοδο της κυοφορίας γονιδιακά, μέσα από γενετικές λειτουργίες και θα πάρετε όσους ανθρώπους χρειάζεστε και όπως τους χρειάζεστε. Αυτό είναι στις μέρες μας τεχνολογικά εφικτό και αποτελεί γεγονός.Και σας ξαναλέω: χάνουμε το παιχνίδι.Τι πρέπει να διδαχθούμε από τους Αμερικανούς; Ότι παίζουν καιρό το παιχνίδι.Ο Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος έληξε. Εμείς τραγουδούσαμε και χορεύαμε. Οι Αμερικανοί, από την άλλη, έχουν τους αδελφούς Dulles – ο ένας διευθυντής της CIA και ο δεύτερος ΥΠΕΞ απολαμβάνοντας την οικονομική υποστήριξη του Rockefeller, που πέθανε πρόσφατα, έχοντας υποβληθεί σε μεταμόσχευση για έβδομη καρδιά. Αυτοί ξεκίνησαν αυτό που εμείς εδώ απλά ακόμη συζητάμε.Αυτοί δημιούργησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και τον δημιούργησαν όχι για να θεραπεύουν τους ανθρώπους, αλλά για να πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της υγείας παγκοσμίως, με στόχο να επιδράσουν επάνω στην ανθρωπότητα μέσω των εμβολιασμών και άλλων.Ο Π.Ο.Υ. ιδρύθηκε από τον Rockefeller και τον στενό του συνεργάτη και φίλο Dr. Brock Chisholm, πρώτο πρόεδρο του Π.Ο.Υ. ..... ......" Keywords recg

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