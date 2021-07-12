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CDL96 - Remettre en question la vaccination depuis les origines - Jean-Jacques Crevecoeur
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30 views • July 12, 2021
12 juillet 2021 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL96:0
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
CDL spéciale été 2021 - Entrevue du 13 mai 2021 avec Julie Lévesque (journaliste indépendante) sur les mensonges qui émaillent depuis toujours le mythe de la vaccination.
Commentaire original JJC :
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose une interview que Julie Lévesque m'a demandé de lui accorder sur LE sujet le plus tabou de la médecine des XXe et XXIe siècles : la remise en question de la vaccination. Cette pratique — qui a débuté en 1796 avec Edward Jenner en Angleterre et à la fin du XIXe siècle avec Louis Pasteur — constitue la plus grande fraude scientifique de l'histoire des sciences et de la médecine. Car dès le départ, la vaccination s'est fondée sur des hypothèses totalement fausses et s'est imposée à coups de falsifications, de fraudes, de manipulations des statistiques, de dissimulations des effets secondaires et des morts. Pire, ce n'est que parce que les ministres corrompus l'ont imposée à coup de lois et de poursuites sévères pour les récalcitrants qu'elle s'est infiltrée dans les habitudes de la population, malgré son inutilité, son inefficacité et sa dangerosité.
À une époque où le gouvernement mondial tente d'instaurer une vaccination obligatoire pour tous, cette interview DOIT être écoutée attentivement et surtout, partagée le plus largement possible. Merci de faire partie de la solution en diffusant autour de vous cette information essentielle et vitale.
Quelques références pratiques :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
CDL spéciale été 2021 - Entrevue du 13 mai 2021 avec Julie Lévesque (journaliste indépendante) sur les mensonges qui émaillent depuis toujours le mythe de la vaccination.
Commentaire original JJC :
Comme je l'ai annoncé dans ma conversation #95 du 5 juillet, je vous invite à découvrir (ou à réécouter) jusque fin août des entrevues et des chroniques que j'ai assurées depuis le début de cette crise COVID19, à l'invitation de diverses personnes engagées, elles aussi, comme gardiennes de l'Humanité.
Aujourd'hui, je vous propose une interview que Julie Lévesque m'a demandé de lui accorder sur LE sujet le plus tabou de la médecine des XXe et XXIe siècles : la remise en question de la vaccination. Cette pratique — qui a débuté en 1796 avec Edward Jenner en Angleterre et à la fin du XIXe siècle avec Louis Pasteur — constitue la plus grande fraude scientifique de l'histoire des sciences et de la médecine. Car dès le départ, la vaccination s'est fondée sur des hypothèses totalement fausses et s'est imposée à coups de falsifications, de fraudes, de manipulations des statistiques, de dissimulations des effets secondaires et des morts. Pire, ce n'est que parce que les ministres corrompus l'ont imposée à coup de lois et de poursuites sévères pour les récalcitrants qu'elle s'est infiltrée dans les habitudes de la population, malgré son inutilité, son inefficacité et sa dangerosité.
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