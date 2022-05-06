ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΘΙΩΤΗ ΤΗΝ Κυριακή 8 Μαΐου 2022 ΩΡΑ 18:00

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 1 Share Add to... Share Report

12 views • May 06, 2022





Φιλιππικός κατά της έξυπνης δικτατορίας

Γνωσιακός εμβολιασμός στο αμφιθέατρο του Συντάγματος

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΘΙΩΤΗ



Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, ώρα 18.00, στο αμφιθέατρο του Συντάγματος, θα διενεργηθεί μαζικός γ ν ω σ ι α κ ό ς εμβολιασμός των ψεκασμένων-αντινεοταξιτών πολιτών με μικρόφωνο παραδοσιακής τεχνολογίας.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ένας πρώην αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, ο οποίος καταγγέλθηκε ως προπαγανδιστής των ατομικών ελευθεριών και της αξίας του ανθρώπου από φοιτητή της ΔΑΠ που ενήργησε υπό την καθοδήγηση της ιατροφασιστικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διάβαζε: Νέας Δικτατορίας.

Λόγω πιθανών παρενεργειών (ιδίως αναφυλαξία ή προσωρινή παράλυση) από την έγχυση της α λ ή θ ε ι α ς σε υπερβολική δόση καθώς και από το γκρέμισμα του θαυμαστού α ν ά π ο δ ο υ κόσμου, παρακαλούνται οι τυχόν παρείσακτοι υ γ ε ι ο ν α ζ ι σ τ έ ς, που αυτοχαρακτηρίζονται ως αψέκαστοι, να έχουν μαζί τους παυσίπονα με αντιφλεγμονώδη δράση.

Να θυμάστε τα συνθήματα που σας έμαθαν μέσα από την καθημερινή πλύση εγκεφάλου:

• Κάθε εγκεφαλικό τρύπημα με την βελόνα της αλήθειας μετράει!

• Κανείς ψεκασμένος-συνωμοσιολόγος δεν μπορεί να αρνηθεί τον γνωσιακό εμβολιασμό! Η αμφισβήτηση της επιστήμης και των ειδικών της ειλικρίνειας απαγορεύεται!

• Όλοι μαζί οι ψεκασμένοι-συνωμοσιολόγοι θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας που θα αναχαιτίσει την διασπορά του φασιστικού ιού!

• Μηδενική ανοχή στα υγειοναζιστικά κρούσματα!

• Είναι η ώρα της κοινωνικής αλληλεγγύης για να σωθεί η πατρίδα από τους αψέκαστους!

• Εμβολιάσου με την αλήθεια που τσακίζει κόκκαλα για να πάνε στα τσακίδια οι βιοεξουσιαστές και τυραννικοί ρυθμιστές της ζωής μας.

• Μόνο με τον γνωσιακό εμβολιασμό θα προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους άλλους!

• Δείξε επιτέλους ατομική ευθύνη και κάνε το καθήκον σου.

• Αν δεν ρισκάρεις την υγεία ή και την ζωή σου, αποδεχόμενος να φας χημικά με εντολή του ολοκληρωτικού καθεστώτος, δεν θα μπει τέλος στην πανδημία του ιατροφασισμού!

• Εμβολιάσου! Εμβολιάσου! Εμβολιάσου! Αλλιώς το κράτος θα κλέψει τον παρά σου…



Πηγή:





ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr . ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΘΙΩΤΗ ΤΗΝ Κυριακή 8 Μαΐου 2022 ΩΡΑ 18:00 https://ugetube.com/watch//bI4Az4EqfmVcPod https://rumble.com/v13rmc2-konstantinos-vathiotis-from-truth-revealed.html . (Και ασφαλώς προτεραιοποίηση των ασθενών με υποκείμενα υγειοναζιστικά νοσήματα...).Φιλιππικός κατά της έξυπνης δικτατορίαςΓνωσιακός εμβολιασμός στο αμφιθέατρο του ΣυντάγματοςΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΘΙΩΤΗΤην Κυριακή 8 Μαΐου 2022, ώρα 18.00, στο αμφιθέατρο του Συντάγματος, θα διενεργηθεί μαζικός γ ν ω σ ι α κ ό ς εμβολιασμός των ψεκασμένων-αντινεοταξιτών πολιτών με μικρόφωνο παραδοσιακής τεχνολογίας.Κεντρικός ομιλητής θα είναι ένας πρώην αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, ο οποίος καταγγέλθηκε ως προπαγανδιστής των ατομικών ελευθεριών και της αξίας του ανθρώπου από φοιτητή της ΔΑΠ που ενήργησε υπό την καθοδήγηση της ιατροφασιστικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διάβαζε: Νέας Δικτατορίας.Λόγω πιθανών παρενεργειών (ιδίως αναφυλαξία ή προσωρινή παράλυση) από την έγχυση της α λ ή θ ε ι α ς σε υπερβολική δόση καθώς και από το γκρέμισμα του θαυμαστού α ν ά π ο δ ο υ κόσμου, παρακαλούνται οι τυχόν παρείσακτοι υ γ ε ι ο ν α ζ ι σ τ έ ς, που αυτοχαρακτηρίζονται ως αψέκαστοι, να έχουν μαζί τους παυσίπονα με αντιφλεγμονώδη δράση.Να θυμάστε τα συνθήματα που σας έμαθαν μέσα από την καθημερινή πλύση εγκεφάλου:• Κάθε εγκεφαλικό τρύπημα με την βελόνα της αλήθειας μετράει!• Κανείς ψεκασμένος-συνωμοσιολόγος δεν μπορεί να αρνηθεί τον γνωσιακό εμβολιασμό! Η αμφισβήτηση της επιστήμης και των ειδικών της ειλικρίνειας απαγορεύεται!• Όλοι μαζί οι ψεκασμένοι-συνωμοσιολόγοι θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας που θα αναχαιτίσει την διασπορά του φασιστικού ιού!• Μηδενική ανοχή στα υγειοναζιστικά κρούσματα!• Είναι η ώρα της κοινωνικής αλληλεγγύης για να σωθεί η πατρίδα από τους αψέκαστους!• Εμβολιάσου με την αλήθεια που τσακίζει κόκκαλα για να πάνε στα τσακίδια οι βιοεξουσιαστές και τυραννικοί ρυθμιστές της ζωής μας.• Μόνο με τον γνωσιακό εμβολιασμό θα προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους άλλους!• Δείξε επιτέλους ατομική ευθύνη και κάνε το καθήκον σου.• Αν δεν ρισκάρεις την υγεία ή και την ζωή σου, αποδεχόμενος να φας χημικά με εντολή του ολοκληρωτικού καθεστώτος, δεν θα μπει τέλος στην πανδημία του ιατροφασισμού!• Εμβολιάσου! Εμβολιάσου! Εμβολιάσου! Αλλιώς το κράτος θα κλέψει τον παρά σου…Πηγή: https://kvathiotis.substack.com/p/--ce5?s=r ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,Ευστάθιος ΜοσχοβίτηςΗ Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition Keywords christsalvationtruthkonstantinos-vathiotis

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