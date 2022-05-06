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ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΘΙΩΤΗ ΤΗΝ Κυριακή 8 Μαΐου 2022 ΩΡΑ 18:00
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12 views • May 06, 2022
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΘΙΩΤΗ ΤΗΝ Κυριακή 8 Μαΐου 2022 ΩΡΑ 18:00 https://ugetube.com/watch//bI4Az4EqfmVcPod , https://rumble.com/v13rmc2-konstantinos-vathiotis-from-truth-revealed.html . (Και ασφαλώς προτεραιοποίηση των ασθενών με υποκείμενα υγειοναζιστικά νοσήματα...).
Φιλιππικός κατά της έξυπνης δικτατορίας
Γνωσιακός εμβολιασμός στο αμφιθέατρο του Συντάγματος
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΘΙΩΤΗ
Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, ώρα 18.00, στο αμφιθέατρο του Συντάγματος, θα διενεργηθεί μαζικός γ ν ω σ ι α κ ό ς εμβολιασμός των ψεκασμένων-αντινεοταξιτών πολιτών με μικρόφωνο παραδοσιακής τεχνολογίας.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ένας πρώην αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, ο οποίος καταγγέλθηκε ως προπαγανδιστής των ατομικών ελευθεριών και της αξίας του ανθρώπου από φοιτητή της ΔΑΠ που ενήργησε υπό την καθοδήγηση της ιατροφασιστικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διάβαζε: Νέας Δικτατορίας.
Λόγω πιθανών παρενεργειών (ιδίως αναφυλαξία ή προσωρινή παράλυση) από την έγχυση της α λ ή θ ε ι α ς σε υπερβολική δόση καθώς και από το γκρέμισμα του θαυμαστού α ν ά π ο δ ο υ κόσμου, παρακαλούνται οι τυχόν παρείσακτοι υ γ ε ι ο ν α ζ ι σ τ έ ς, που αυτοχαρακτηρίζονται ως αψέκαστοι, να έχουν μαζί τους παυσίπονα με αντιφλεγμονώδη δράση.
Να θυμάστε τα συνθήματα που σας έμαθαν μέσα από την καθημερινή πλύση εγκεφάλου:
• Κάθε εγκεφαλικό τρύπημα με την βελόνα της αλήθειας μετράει!
• Κανείς ψεκασμένος-συνωμοσιολόγος δεν μπορεί να αρνηθεί τον γνωσιακό εμβολιασμό! Η αμφισβήτηση της επιστήμης και των ειδικών της ειλικρίνειας απαγορεύεται!
• Όλοι μαζί οι ψεκασμένοι-συνωμοσιολόγοι θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας που θα αναχαιτίσει την διασπορά του φασιστικού ιού!
• Μηδενική ανοχή στα υγειοναζιστικά κρούσματα!
• Είναι η ώρα της κοινωνικής αλληλεγγύης για να σωθεί η πατρίδα από τους αψέκαστους!
• Εμβολιάσου με την αλήθεια που τσακίζει κόκκαλα για να πάνε στα τσακίδια οι βιοεξουσιαστές και τυραννικοί ρυθμιστές της ζωής μας.
• Μόνο με τον γνωσιακό εμβολιασμό θα προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους άλλους!
• Δείξε επιτέλους ατομική ευθύνη και κάνε το καθήκον σου.
• Αν δεν ρισκάρεις την υγεία ή και την ζωή σου, αποδεχόμενος να φας χημικά με εντολή του ολοκληρωτικού καθεστώτος, δεν θα μπει τέλος στην πανδημία του ιατροφασισμού!
• Εμβολιάσου! Εμβολιάσου! Εμβολιάσου! Αλλιώς το κράτος θα κλέψει τον παρά σου…
Πηγή: https://kvathiotis.substack.com/p/--ce5?s=r
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
Φιλιππικός κατά της έξυπνης δικτατορίας
Γνωσιακός εμβολιασμός στο αμφιθέατρο του Συντάγματος
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΒΑΘΙΩΤΗ
Την Κυριακή 8 Μαΐου 2022, ώρα 18.00, στο αμφιθέατρο του Συντάγματος, θα διενεργηθεί μαζικός γ ν ω σ ι α κ ό ς εμβολιασμός των ψεκασμένων-αντινεοταξιτών πολιτών με μικρόφωνο παραδοσιακής τεχνολογίας.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ένας πρώην αναπληρωτής καθηγητής Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, ο οποίος καταγγέλθηκε ως προπαγανδιστής των ατομικών ελευθεριών και της αξίας του ανθρώπου από φοιτητή της ΔΑΠ που ενήργησε υπό την καθοδήγηση της ιατροφασιστικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διάβαζε: Νέας Δικτατορίας.
Λόγω πιθανών παρενεργειών (ιδίως αναφυλαξία ή προσωρινή παράλυση) από την έγχυση της α λ ή θ ε ι α ς σε υπερβολική δόση καθώς και από το γκρέμισμα του θαυμαστού α ν ά π ο δ ο υ κόσμου, παρακαλούνται οι τυχόν παρείσακτοι υ γ ε ι ο ν α ζ ι σ τ έ ς, που αυτοχαρακτηρίζονται ως αψέκαστοι, να έχουν μαζί τους παυσίπονα με αντιφλεγμονώδη δράση.
Να θυμάστε τα συνθήματα που σας έμαθαν μέσα από την καθημερινή πλύση εγκεφάλου:
• Κάθε εγκεφαλικό τρύπημα με την βελόνα της αλήθειας μετράει!
• Κανείς ψεκασμένος-συνωμοσιολόγος δεν μπορεί να αρνηθεί τον γνωσιακό εμβολιασμό! Η αμφισβήτηση της επιστήμης και των ειδικών της ειλικρίνειας απαγορεύεται!
• Όλοι μαζί οι ψεκασμένοι-συνωμοσιολόγοι θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας που θα αναχαιτίσει την διασπορά του φασιστικού ιού!
• Μηδενική ανοχή στα υγειοναζιστικά κρούσματα!
• Είναι η ώρα της κοινωνικής αλληλεγγύης για να σωθεί η πατρίδα από τους αψέκαστους!
• Εμβολιάσου με την αλήθεια που τσακίζει κόκκαλα για να πάνε στα τσακίδια οι βιοεξουσιαστές και τυραννικοί ρυθμιστές της ζωής μας.
• Μόνο με τον γνωσιακό εμβολιασμό θα προστατεύσεις τον εαυτό σου και τους άλλους!
• Δείξε επιτέλους ατομική ευθύνη και κάνε το καθήκον σου.
• Αν δεν ρισκάρεις την υγεία ή και την ζωή σου, αποδεχόμενος να φας χημικά με εντολή του ολοκληρωτικού καθεστώτος, δεν θα μπει τέλος στην πανδημία του ιατροφασισμού!
• Εμβολιάσου! Εμβολιάσου! Εμβολιάσου! Αλλιώς το κράτος θα κλέψει τον παρά σου…
Πηγή: https://kvathiotis.substack.com/p/--ce5?s=r
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive . Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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