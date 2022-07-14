В США не утихают споры о возможности влияния вакцин на развитие аутизма у детей

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О связи вакцинации детей и развития у них аутизма споры в США идут несколько десятилетий. Ситуация осложняется тем, что фармацевтические корпорации по закону от 1986 года не несут ответственности за причинение вреда здоровью в результате применения вакцин их производства. Многие родители в США, опираясь на десятки исследований в этой области, безуспешно пытаются доказать, что именно прививка спровоцировала у их детей развитие аутизма. В интервью RT биоинженер Брайан Хукер предположил, что фармацевтические корпорации многое скрывают ради прибыли.
Источник: RT Russian