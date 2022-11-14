Nemrut Mountain in Commagene & Takht-e Suleyman in Atropatene

Αναδημοσιεύω εδώ ένα μικρό σχετικά απόσπασμα από το κεφάλαιο Κομμαγηνή του βιβλίου Έξι Άστρα της Ανατολής (Αθήνα, Εκδ. Δόμος, 1994) του καθ. Μουχάμαντ Σαμσαντίν Μεγαλομμάτη.



Το πολύ ενδιαφέρον τμήμα αυτό του κεφαλαίου αποτελεί μια πρωτοφανή αντιπαραβολή των πολύ διαφορετικών γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών δύο ιερών τόπων, του Νέμρουντ Νταγ στην νοτιο-ανατολική Τουρκία κοντά στον άνω ρου του Ευφράτη και του Ταχτ-ε Σουλεϋμάν στο βορειοδυτικό Ιράν, βαθειά μέσα στην οροσειρά του Ζάγρου.



Αμφότεροι οι τόποι αποτελούν τμήμα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και βρίσκονται στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ. Ο κ. Μεγαλομμάτης στα χρόνια της προετοιμασίας της διδακτορικής του διατριβής εμελέτησε από κοντά όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Μέσης Ανατολής.



Θερμώς ευχαριστώ τον κ. Νίκο Μπαϋρακτάρη για το κείμενο και την προετοιμασία του βίντεο (σε δύο διαφορετικές εκδόσεις)!

