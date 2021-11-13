Janken en jammeren met wimpertroela Mita!

Wimpertroela Mita Overvliet zit ergens in Frankrijk met corona in een hotel, dat is voor haar normaal want een eigen huis heeft ze niet. Dus leent ze zich helemaal gek want een inkomen heeft ze ook al niet want ze doet nu eenmaal niets, daarbij, ze kan ook werkelijk niets.

Vandaag maakt ze het extra dramatisch, ze heeft haar volgertjes wijs gemaakt dat ze is ondergedoken voor andere wappies die haar een beetje zat zijn. Ja, lekker overdrijven kan wimpertroela Mita wel en in deze livedinges wordt dat nog maar eens heel erg duidelijk, want troelala kan het zogenaamd allemaal niet meer aan en moet er zelfs hartverscheurend van huilen.

Inderdaad, wij hebben keihard gelachen want het is gewoon zo dat Mita altijd overal een toneelstukje van maakt, zeker als ze te weinig aandacht denkt te krijgen, Mita liegt gewoon de hele boel bij elkaar ervoor.

In de volle aandacht dus want deze livedinges mag echt niemand missen!

En mocht er iemand denken dat het zielig is: dat is het niet, want een half uur later liep deze huilebalk gewoon weer in Parijs andere mensen te besmetten.