Suomi suljetaan 1.7 pysyvästi

Suomi avataan vasta kun kaikki on palannut vihreeän tilaan eli ihmisiä ei enää ole. Aika hyvä veto! Kaikki tämä hyvä teko ihmisten hävittämiseksi tehdään

korulausein. Tie helvettiin on päällystetty ei hyvillä teoilla vaan kuolemaa hymistelevilä korulauseilla. Suhtaudu rauhallisesti kuitenkin. Kuoilemassa ei ole mitään

pelättävää. Toiset kuolevat ja toiset jäävät eloon ja voittavat. On kyse kuitenkin sodankäynnistä, epäsymmetrisesstä sellaisesta.