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Suomi suljetaan 1.7 pysyvästi
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32 views • May 23, 2021
Suomi avataan vasta kun kaikki on palannut vihreeän tilaan eli ihmisiä ei enää ole. Aika hyvä veto! Kaikki tämä hyvä teko ihmisten hävittämiseksi tehdään
korulausein. Tie helvettiin on päällystetty ei hyvillä teoilla vaan kuolemaa hymistelevilä korulauseilla. Suhtaudu rauhallisesti kuitenkin. Kuoilemassa ei ole mitään
pelättävää. Toiset kuolevat ja toiset jäävät eloon ja voittavat. On kyse kuitenkin sodankäynnistä, epäsymmetrisesstä sellaisesta.
korulausein. Tie helvettiin on päällystetty ei hyvillä teoilla vaan kuolemaa hymistelevilä korulauseilla. Suhtaudu rauhallisesti kuitenkin. Kuoilemassa ei ole mitään
pelättävää. Toiset kuolevat ja toiset jäävät eloon ja voittavat. On kyse kuitenkin sodankäynnistä, epäsymmetrisesstä sellaisesta.
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