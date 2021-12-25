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Satanists worshipping Their Baby Baphomet Goat God in the Illinois State House [24.12.2021]
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245 views • December 25, 2021
Note: Satanism in PLAIN SIGHT!
Who and what are Baphomet? -> https://duckduckgo.com/?q=baphomet&;t=h_&ia=web
https://nypost.com/2021/12/23/satanic-display-inside-illinois-statehouse-days-before-christmas-draws-protesters/
https://newschannel20.com/news/local/satanic-holiday-display-installed-at-illinois-capitol
https://abc7chicago.com/satanic-temple-of-illinois-display-baphomet-statue/11370430/
https://www.wsiltv.com/news/satanic-display-at-illinois-capitol-draws-controversy/article_f5243d8c-b8b6-5f64-be39-137929d86ecf.html
https://www.mystateline.com/news/local-news/satanic-holiday-display-greets-visitors-at-illinois-capitol/
https://loudwire.com/the-satanic-temple-baby-baphomet-illinois-state-capitol/
https://www.ilga.gov/house/
https://en.wikipedia.org/wiki/Illinois_House_of_Representatives
https://www.enjoyillinois.com/explore/listing/illinois-state-capitol
252 views Dec 24, 2021
HeavenBoundTrucker444
767 subscribers
https://youtu.be/3WGgTdMk0Ss
https://www.youtube.com/channel/UCWTIZrq8FWQVu0IGTEL1kkA
Who and what are Baphomet? -> https://duckduckgo.com/?q=baphomet&;t=h_&ia=web
https://nypost.com/2021/12/23/satanic-display-inside-illinois-statehouse-days-before-christmas-draws-protesters/
https://newschannel20.com/news/local/satanic-holiday-display-installed-at-illinois-capitol
https://abc7chicago.com/satanic-temple-of-illinois-display-baphomet-statue/11370430/
https://www.wsiltv.com/news/satanic-display-at-illinois-capitol-draws-controversy/article_f5243d8c-b8b6-5f64-be39-137929d86ecf.html
https://www.mystateline.com/news/local-news/satanic-holiday-display-greets-visitors-at-illinois-capitol/
https://loudwire.com/the-satanic-temple-baby-baphomet-illinois-state-capitol/
https://www.ilga.gov/house/
https://en.wikipedia.org/wiki/Illinois_House_of_Representatives
https://www.enjoyillinois.com/explore/listing/illinois-state-capitol
252 views Dec 24, 2021
HeavenBoundTrucker444
767 subscribers
https://youtu.be/3WGgTdMk0Ss
https://www.youtube.com/channel/UCWTIZrq8FWQVu0IGTEL1kkA
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