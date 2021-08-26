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«Μπογδάνος: Tο αυτομαστίγωμα Μουσουλμάνων εν μέση οδώ προσβάλλει τα χρηστά ήθη»… ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΓΔΑΝΟ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ;
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10 views • August 26, 2021
«Μπογδάνος: Tο αυτομαστίγωμα Μουσουλμάνων εν μέση οδώ προσβάλλει τα χρηστά ήθη»… ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΓΔΑΝΟ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ; https://ugetube.com/watch/Fd3cn8chPJlVMwW , https://rumble.com/vlpiw0--t-.html .
«Μπογδάνος: Tο αυτομαστίγωμα Μουσουλμάνων εν μέση οδώ προσβάλλει τα χρηστά ήθη»…
«Το Σύνταγμα της Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, προβλέπει ότι: «Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη»... ΠΗΓΗ: https://www.msn.com/el-gr/news/politics/μπογδάνος-tο-αυτομαστίγωμα-μουσουλμάνων-εν-μέση-οδώ-προσβάλλει-τα-χρηστά-ήθη/ar-AANLihi ...
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΓΔΑΝΟ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ;
«Μπογδάνος: Tο αυτομαστίγωμα Μουσουλμάνων εν μέση οδώ προσβάλλει τα χρηστά ήθη»…
«Το Σύνταγμα της Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, προβλέπει ότι: «Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη»... ΠΗΓΗ: https://www.msn.com/el-gr/news/politics/μπογδάνος-tο-αυτομαστίγωμα-μουσουλμάνων-εν-μέση-οδώ-προσβάλλει-τα-χρηστά-ήθη/ar-AANLihi ...
ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΓΔΑΝΟ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ;
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