«Μπογδάνος: Tο αυτομαστίγωμα Μουσουλμάνων εν μέση οδώ προσβάλλει τα χρηστά ήθη»… ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΓΔΑΝΟ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ;

freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης 136 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

10 views • August 26, 2021

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«Μπογδάνος: Tο αυτομαστίγωμα Μουσουλμάνων εν μέση οδώ προσβάλλει τα χρηστά ήθη»…

«Το Σύνταγμα της Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, προβλέπει ότι: «Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη»... ΠΗΓΗ:

ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΓΔΑΝΟ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ; «Μπογδάνος: Tο αυτομαστίγωμα Μουσουλμάνων εν μέση οδώ προσβάλλει τα χρηστά ήθη»… ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΓΔΑΝΟ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ; https://ugetube.com/watch/Fd3cn8chPJlVMwW «Μπογδάνος: Tο αυτομαστίγωμα Μουσουλμάνων εν μέση οδώ προσβάλλει τα χρηστά ήθη»…«Το Σύνταγμα της Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 2, προβλέπει ότι: «Κάθε γνωστή θρησκεία είναι ελεύθερη και τα σχετικά με τη λατρεία της τελούνται ανεμπόδιστα υπό την προστασία των νόμων. Η άσκηση της λατρείας δεν επιτρέπεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη»... ΠΗΓΗ: https://www.msn.com/el-gr/news/politics/ μπογδάνος-tο-αυτομαστίγωμα-μουσουλμάνων-εν-μέση-οδώ-προσβάλλει-τα-χρηστά-ήθη/ar-AANLihi ...ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΠΑΝΔΗΜΙΑ" ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΥΣ ΚΥΡΙΕ ΜΠΟΓΔΑΝΟ; ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΑΡΩΤΙΕΤΑΙ; Keywords liesantichristplandemicgenocitend-dictatorship

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