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Carlos Ghosn | Quand un arriviste se « pète » Versailles pour son anniv'
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10 views • July 07, 2021
Ceci est une archive. Il s'agirait de ne pas oublier ce que sont réellement ces gens.
La royauté était ce qu’elle était, mais elle a élevé le pays de France à de sublimes hauteurs. Les cabalistes et autres parasites ont eu beau la décapiter, la France n’est pas morte. Le peuple de France sait que la république est une imposture, et il sait cela dans son cœur. Deux siècles et demi de républicanisme ne valent rien, face à 2500 ans de royauté.
Les Ghosn et toute cette vile clique qui leur ressemble ne sont que des crapules. Seulement des bandits de grand chemin ; de ceux qui pillent, tuent et violent, afin de s’emparer en toute quiétude des biens d’autrui. Des vermines qui n’ont aucun sens du devoir, de la loyauté, de l’honneur (ce qui est le fondement même de la noblesse). Tous ces Ghosn, et autres Beckham peuvent bien dépenser des fortunes pour venir parader à Versailles, ils resteront à jamais, non pas des « petites gens », mais de vulgaires arrivistes. De ceux qui croient qu'il faut avoir une Rolex au poignet pour monter à la galerie qu'on a réussi sa vie.
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La royauté était ce qu’elle était, mais elle a élevé le pays de France à de sublimes hauteurs. Les cabalistes et autres parasites ont eu beau la décapiter, la France n’est pas morte. Le peuple de France sait que la république est une imposture, et il sait cela dans son cœur. Deux siècles et demi de républicanisme ne valent rien, face à 2500 ans de royauté.
Les Ghosn et toute cette vile clique qui leur ressemble ne sont que des crapules. Seulement des bandits de grand chemin ; de ceux qui pillent, tuent et violent, afin de s’emparer en toute quiétude des biens d’autrui. Des vermines qui n’ont aucun sens du devoir, de la loyauté, de l’honneur (ce qui est le fondement même de la noblesse). Tous ces Ghosn, et autres Beckham peuvent bien dépenser des fortunes pour venir parader à Versailles, ils resteront à jamais, non pas des « petites gens », mais de vulgaires arrivistes. De ceux qui croient qu'il faut avoir une Rolex au poignet pour monter à la galerie qu'on a réussi sa vie.
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