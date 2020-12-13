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Interview Dr. Sucharit Bhakdi auteur du livre "Covid, fausse Alerte"
luciole
luciole
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56 views • December 13, 2020
11 décembre 2020 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/SucharitBhakdiInterview:f
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a

Interview du Dr. Sucharit Bhakdi, chercheur microbiologiste, pour lui toute cette agitation autour du covid n'a aucun fondement scientifique, le port du masque dans les lieux publics et le confinement sont des crimes et la vaccination est dangereuse et inutile.

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Transcript de la vidéo : https://sendeyo.com/show/9caa1f15fa

Source de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZnpnBYgGARE

Références :

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi

(2) https://profiles.stanford.edu/john-ioannidis

(3) https://www.who.int/fr/publications/journals/bulletin/

(4) https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/

(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9actif_(chimie
)
(6) https://duckduckgo.com/?t=canonical&;q=astrazeneca&ia=web

Notes de traduction :

(*) UI signifie "Unité internationale" les tests PCR sont en UI/ml (unité internationale par millilitre)

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https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA

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URL LBRYlbry://@JeanneTraduction#a/SucharitBhakdiInterview#f
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