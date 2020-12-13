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Interview Dr. Sucharit Bhakdi auteur du livre "Covid, fausse Alerte"
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56 views • December 13, 2020
11 décembre 2020 : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a/SucharitBhakdiInterview:f
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
Interview du Dr. Sucharit Bhakdi, chercheur microbiologiste, pour lui toute cette agitation autour du covid n'a aucun fondement scientifique, le port du masque dans les lieux publics et le confinement sont des crimes et la vaccination est dangereuse et inutile.
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Transcript de la vidéo : https://sendeyo.com/show/9caa1f15fa
Source de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZnpnBYgGARE
Références :
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi
(2) https://profiles.stanford.edu/john-ioannidis
(3) https://www.who.int/fr/publications/journals/bulletin/
(4) https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9actif_(chimie
)
(6) https://duckduckgo.com/?t=canonical&;q=astrazeneca&ia=web
Notes de traduction :
(*) UI signifie "Unité internationale" les tests PCR sont en UI/ml (unité internationale par millilitre)
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🏵️Agent Bien Peigné
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🏵️Miniver 1984
https://odysee.com/@Miniver:4
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
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https://odysee.com/@MEDIAPORT:d
https://www.youtube.com/channel/UCmgIqrdYD4gjqV2w6RF-2Nw
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https://www.youtube.com/channel/UCpqPJXwNpJRt3xcD2n-PdsQ
🏵️Vivre Sainement
https://odysee.com/@Vivresainement:f
https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
🏵️Silvano Trotta
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
🏵️Radio Québec
https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
URL LBRYlbry://@JeanneTraduction#a/SucharitBhakdiInterview#f
Jeanne traduction : https://odysee.com/@JeanneTraduction:a
Interview du Dr. Sucharit Bhakdi, chercheur microbiologiste, pour lui toute cette agitation autour du covid n'a aucun fondement scientifique, le port du masque dans les lieux publics et le confinement sont des crimes et la vaccination est dangereuse et inutile.
🌱 Si vous souhaitez me soutenir :
Tipeee : https://fr.tipeee.com/jeanne-traduction/
Paypal : https://www.paypal.com/paypalme/jeannetraduction17
🌱 Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux :
Twitter : https://twitter.com/Jeanne18945095?s=09
Facebook : https://www.facebook.com/JeanneTraduction
Transcript de la vidéo : https://sendeyo.com/show/9caa1f15fa
Source de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ZnpnBYgGARE
Références :
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Sucharit_Bhakdi
(2) https://profiles.stanford.edu/john-ioannidis
(3) https://www.who.int/fr/publications/journals/bulletin/
(4) https://gbdeclaration.org/la-declaration-de-great-barrington/
(5) https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9actif_(chimie
)
(6) https://duckduckgo.com/?t=canonical&;q=astrazeneca&ia=web
Notes de traduction :
(*) UI signifie "Unité internationale" les tests PCR sont en UI/ml (unité internationale par millilitre)
🏵️ Fils de Pangolin :
http://Odysee.com/@FilsdePangolin
https://www.youtube.com/channel/UCmp8JbhUWWySA9EphEJ42iA
🏵️La Croix du Sud
http://Odysee.com/@LaCroixduSud
https://www.youtube.com/channel/UC8fg-7M8dWVfPgs3_Sh1vJg
🏵️ Quantum Leap Traduction
https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
https://www.youtube.com/channel/UCwP0vEmq5pgkQ3hKIVh-6-Q
🏵️ Miss Red Pill
http://Odysee.com/@MissRedPill
🏵️Quadrillage Traduction
https://odysee.com/@QuadrillageTraduction:1
https://www.youtube.com/channel/UCRa8oQiU4Wqlffw0FY2BNUg
🏵️Cosmiq TV
http://Odysee.com/@CosmiQ.TV
https://www.youtube.com/channel/UC1ZiGc2K1ssVn2aSLhYdV_A
🏵️Neuf de Coeur
http://Odysee.com/@NeufdeCoeur
https://www.youtube.com/channel/UCmb9hFGqp0b1zGe9RUanytQ
🏵️Agent Bien Peigné
http://Odysee.com/@Agent
https://www.youtube.com/channel/UC225FKXEQbq_nSWjuPgFLzg
🏵️Miniver 1984
https://odysee.com/@Miniver:4
https://www.youtube.com/channel/UC6phasKxrLDCxayD6WTlP4Q
🏵️MEDIAPORT
https://odysee.com/@MEDIAPORT:d
https://www.youtube.com/channel/UCmgIqrdYD4gjqV2w6RF-2Nw
🏵️L'aile à Stick
https://odysee.com/@laileastick:4
https://www.youtube.com/channel/UCpqPJXwNpJRt3xcD2n-PdsQ
🏵️Vivre Sainement
https://odysee.com/@Vivresainement:f
https://www.youtube.com/channel/UCPc4qwIJsi4KPJCtjxdogiQ
🏵️Silvano Trotta
https://odysee.com/@SilvanoTrotta:f
🏵️Radio Québec
https://odysee.com/@Radio-Quebec:a
URL LBRYlbry://@JeanneTraduction#a/SucharitBhakdiInterview#f
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