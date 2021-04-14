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47) Prometam SER (Texto de Olavo de Carvalho)
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Todos os créditos para o Canal 'Brasil Conservador':
Prometam SER - Olavo de Carvalho | 19/03/2015
https://www.youtube.com/watch?v=yJhDsuMnuXo
Texto:
Tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem, lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal.
Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém.
Prometam SER e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar.
Prometam SER.
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Prometam SER - Olavo de Carvalho | 19/03/2015
https://www.youtube.com/watch?v=yJhDsuMnuXo
Texto:
Tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem, lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal.
Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém.
Prometam SER e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar.
Prometam SER.
MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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