47) Prometam SER (Texto de Olavo de Carvalho)

Todos os créditos para o Canal 'Brasil Conservador':Prometam SER - Olavo de Carvalho | 19/03/2015Texto:Tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso o estudo não basta. Tomem consciência da infecção moral e lutem, lutem, lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenham a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como um ideal.Prometam a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas a vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém.Prometam SER e não apenas pedir, obter, sentir, desfrutar.Prometam SER.MOPPE - Movimento Português de Prevenção do Electrosmog