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09.04.2021 Почему нужно прикладывать лоб для сканирования (Выпуск № 197 часть I (1)).
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8456 views • April 08, 2021
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Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:15 Письмо слушателя. Почему нужно прикладывать лоб для сканирования.
06:29 Письмо слушателя. Обрабатывают палочки для носа этиленоксидом.
13:25 "Почему итальянцы хотят уколоться? Почему они не сопротивляются? Рассуждения на балконе.". https://youtu.be/hJ3iruPJ6CM Guarda.
30:42 Италия новости. оно обязательно принесет плодыДля кого уколы уже обязательны. https://www.youtube.com/watch?v=SEI9DC89_m0&;feature=youtu.be.
39:45 Массовая вакцинация в Европе не удалась. https://www.youtube.com/watch?v=cXsCyU6ZNsc&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=13.
43:15 ПЕСКОВ СОБРАЛ ВСЮ ЭСТРАДУ НА СВОЙ ПРАЗДНИК, А МАСКИ СКАЗАЛ НОСИТЬ НАМ | Новости сегодня. https://www.youtube.com/watch?v=0VoALzQ8dJ8&;t=16s.
54:25 Письмо слушателя. Профессор против ковид-прививки.
58:10 Музыка и мозг. https://www.youtube.com/watch?v=-4p_Y6mcIoQ&;t=2643s.
01:04:40 СТАРЕЦ НАСТАВЛЯЕТ: "Сейчас весь мир утопает во лжи! И мы привыкли лгать!" https://www.youtube.com/watch?v=okVlwcvGzZA.
01:13:17 Будьте осторожны в словах и желаниях, они могут исполниться. https://www.youtube.com/watch?v=aiMb_Dawfj8.
Сегодня мы поговорим о том, зачем нас все-таки учат прикладывать лоб для сканирования, также увидим, что медицинские тесты содержат ядовитые вещества, и что производители не скрывают это , свободно пишут на упаковке. Посмотрим новости Италии и других европейских стран, поговорим о том, что люди согласны практически на все лишь бы вернуться к привычной жизни. Узнаем, что «ложь» потребляет колоссальное количество энергии, и что весь мир погряз во лжи. Также напомним, что необходимо быть осторожными со своими желаниями, так как они имеют тенденцию исполняться.
Наш канал на brighteon.com https://www.brighteon.com/channels/vera77
Канал Vera77 https://www.youtube.com/channel/UC9kdidxLDPegmI2LD-c5l2g
Канал Vera 777 https://www.youtube.com/channel/UCidNiSvXv_LKTrNodettNiA
Канал Vera 778 https://www.youtube.com/channel/UCocaovap34RRouzAZUukjZA
Канал Vera 779 https://www.youtube.com/channel/UCZ1XDh68qh9mJsz1u7Mj0lw
Наш телеграм канал https://t.me/vera77_channel
Вопросы присылайте на почту [email protected].
Содержание:
00:15 Письмо слушателя. Почему нужно прикладывать лоб для сканирования.
06:29 Письмо слушателя. Обрабатывают палочки для носа этиленоксидом.
13:25 "Почему итальянцы хотят уколоться? Почему они не сопротивляются? Рассуждения на балконе.". https://youtu.be/hJ3iruPJ6CM Guarda.
30:42 Италия новости. оно обязательно принесет плодыДля кого уколы уже обязательны. https://www.youtube.com/watch?v=SEI9DC89_m0&;feature=youtu.be.
39:45 Массовая вакцинация в Европе не удалась. https://www.youtube.com/watch?v=cXsCyU6ZNsc&;list=PLXkjoeuondxnwi5pq6DeN58M6eEOg_sjk&index=13.
43:15 ПЕСКОВ СОБРАЛ ВСЮ ЭСТРАДУ НА СВОЙ ПРАЗДНИК, А МАСКИ СКАЗАЛ НОСИТЬ НАМ | Новости сегодня. https://www.youtube.com/watch?v=0VoALzQ8dJ8&;t=16s.
54:25 Письмо слушателя. Профессор против ковид-прививки.
58:10 Музыка и мозг. https://www.youtube.com/watch?v=-4p_Y6mcIoQ&;t=2643s.
01:04:40 СТАРЕЦ НАСТАВЛЯЕТ: "Сейчас весь мир утопает во лжи! И мы привыкли лгать!" https://www.youtube.com/watch?v=okVlwcvGzZA.
01:13:17 Будьте осторожны в словах и желаниях, они могут исполниться. https://www.youtube.com/watch?v=aiMb_Dawfj8.
Сегодня мы поговорим о том, зачем нас все-таки учат прикладывать лоб для сканирования, также увидим, что медицинские тесты содержат ядовитые вещества, и что производители не скрывают это , свободно пишут на упаковке. Посмотрим новости Италии и других европейских стран, поговорим о том, что люди согласны практически на все лишь бы вернуться к привычной жизни. Узнаем, что «ложь» потребляет колоссальное количество энергии, и что весь мир погряз во лжи. Также напомним, что необходимо быть осторожными со своими желаниями, так как они имеют тенденцию исполняться.
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