Appel au meurtre des enfants russes par un journaliste tatar-ukrainien

Fakhrudin Sharafmal journaliste ukrainien d'origine tatar à la chaine de télévision du maire de Lvov le 13 mars 2022:



Puisque la Russie nous traite de toute façon de nazis, de fascistes, je me permets de citer Adolf Eichmann :

„Pour qu'une nation soit détruite, ses enfants doivent d'abord être détruits, car si seuls leurs parents sont tués, les enfants adultes chercheront à se venger.

Mais s'ils tuent leurs enfants, ils ne grandiront jamais et ainsi la nation s'éteindra.

(...)

Je ferai de mon mieux pour que ni vous ni vos enfants ne puissiez marcher sur cette terre. Que vous ressentiez vraiment ce que c'est que la mort de l'innocent. Allez, quel Donbass... ?

Que vous ressentiez cette douleur...

Il ne s'agit pas de paix.

Nous avons besoin de la victoire.

Et si cela nous oblige à tuer votre famille, je serai l'un des premiers à le faire.

Gloire à notre nation !

Nous espérons qu'il n'y aura plus jamais un autre peuple dans le monde comme la Russie, comme les Russes.

Vous n'êtes que des monstres qui détruisent le monde.

Si un Ukrainien a une chance de tuer un Russe, l'étrangler… alors j'espère qu'il fera sa part du boulot et en tuera au moins un."



Gloire... en effet.