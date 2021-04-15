Dr. Vernon Coleman: Τα εμβόλια κατά του Covid-19 θα μπορούσαν να εξαλείψουν την ανθρωπότητα... 💥

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ....Αν παρακολουθούσατε τα βίντεό μου για λίγο καιρό, θα γνωρίζετε ότι δεν υπερβάλλω ποτέ. Θα γνωρίζετε επίσης ότι για τον τελευταίο χρόνο οι προβλέψεις, οι εκτιμήσεις και οι ερμηνείες μου ήταν απολύτως ακριβείς.Τώρα περισσότερο από ποτέ χρειάζομαι τη βοήθειά σας.Αν δεν συνεργαστούμε, είμαστε καταδικασμένοι.Χρειάζομαι τη βοήθειά σας γιατί πρέπει να φτάσουμε εκατομμύρια θεάσεις με αυτό το βίντεο, και από τη στιγμή που οι μεγάλες πλατφόρμες και τα κύρια μέσα ενημέρωσης με έχουν απαγορεύσει, δεν μπορώ να φτάσω αυτά τα εκατομμύρια χωρίς εσάς.Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό βίντεο που θα φτιάξω ποτέ και το πιο σημαντικό που θα δείτε ποτέ.Πρέπει να το μοιραστείτε. Δεν πρέπει να κάνετε τίποτε άλλο τις επόμενες μέρες, παρά να στείλετε αυτό το βίντεο σε όλους όσους γνωρίζετε, ή δεν γνωρίζετε, σε όποιον έχει διεύθυνση e-mail και σε κάθε δημοσιογράφο του οποίου τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορείτε να βρείτε.Θυμάστε αυτό το βίντεο στο οποίο ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς κάθονταν και χαζογελούσαν καθώς μιλούσαν για το πώς η επόμενη πανδημία θα έκανε τους ανθρώπους να ξαφνιαστούν και να δώσουν προσοχή;Λοιπόν, νομίζω ότι ξέρω τώρα τι πρόκειται να συμβεί.Όλοι γνωρίζουμε ότι η κακόβουλη ελίτ, οι υποστηρικτές της Aτζέντας 21 και της Μεγάλης Επανεκκίνησης, είχαν πάντα την πρόθεση να σκοτώσουν το 90% με 95% του παγκόσμιου πληθυσμού.Δυστυχώς, φοβάμαι ότι είναι πιθανόν πολύ αργά να σωθούν πολλοί από αυτούς που έχουν κάνει το εμβόλιο.Εκατομμύρια είναι καταδικασμένοι και φοβάμαι ότι πολλοί θα πεθάνουν όταν έρθουν στη συνέχεια σε επαφή με έναν κορονα’ι’ό.Αλλά κάτι πήγε πολύ στραβά με τα σχέδια της ελίτ, και το αποτέλεσμα είναι ότι τώρα, όσοι από εμάς δεν κάναμε το εμβόλιο, φαίνεται επίσης να κινδυνεύουμε.Πρέπει να διατηρήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα σε άριστη κατάσταση, τρώγοντας με σοφία και παίρνοντας συμπληρώματα βιταμίνης D και ίσως να είναι αναγκαίο κάποια στιγμή να μείνουμε μακριά από εκείνους που έχουν κάνει τα εμβόλια.Πιστεύω ότι είναι ένας ιδιαίτερα πραγματικός κίνδυνος για την επιβίωση του ανθρώπινου είδους.Για περισσότερο από ό,τι θέλω να το σκέφτομαι, είχα προειδοποιήσει για τους κινδύνους των εμβολίων για το COVID19.Γνωρίζω ότι στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να αποκαλούνται εμβόλια, αν και έχει αλλάξει ένας επίσημος ορισμός ώστε να θεωρούνται τέτοια.Αλλά αν τα αποκαλέσω γονιδιακή θεραπεία, τότε οι άνθρωποι που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε, στους οποίους είπαν ότι είναι εμβόλια, δεν θα ξέρουν για τι μιλάω.Πριν από σχεδόν ένα χρόνο προειδοποίησα ότι ο λόγος για τον οποίο υπήρχε μια υπερβολή σχετικά με την επικινδυνότητα του κοροναϊού, ήταν εν μέρει η εφαρμογή ενός υποχρεωτικού προγράμματος εμβολιασμού.Η ψευδο-πανδημία COVID19 δημιουργήθηκε εν μέρει για να βρεθεί μια δικαιολογία για τα εμβόλια, παρά ότι το εμβόλιο δημιουργήθηκε σαν λύση στην υποτιθέμενη απειλή που αποτελεί η COVID19.Προειδοποιούσα εδώ και μήνες ότι τα πειραματικά εμβόλια είναι επικίνδυνα και προκαλούν πολλές θανατηφόρες παρενέργειες.Οι διασημότητες και πολλοί γιατροί κάνουν λάθος όταν διαβεβαιώνουν για την ασφάλειά τους.Είχα δίκιο νομίζω, που υποστήριξα ότι τα εμβόλια θα μπορούσαν να σκοτώσουν περισσότερα άτομα από την COVID19.Όμως πλέον φαίνεται πιθανό ότι τα εμβόλια μπορεί να είναι υπεύθυνα για τους θανάτους εκατοντάδων εκατομμυρίων που δεν έχουν εμβολιαστεί.Η μακροπρόθεσμη σκέψη μου ήταν πάντοτε ότι η απάτη COVID19 σχεδιάστηκε με ένα σκοπό: να σκοτώσει όσο δυνατόν περισσότερους από τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς.Και φυσικά για την εφαρμογή υποχρεωτικών εμβολιασμών.Αυτό είπα στο πρώτο μου βίντεο στα μέσα Μαρτίου 2020. Είναι ακόμα διαθέσιμο στο Brandnewtube.Υπήρχε επίσης φυσικά το σχέδιο να καταστραφεί και στη συνέχεια να επανεκκινηθεί η οικονομία, για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Ατζέντα 21 και της Μεγάλης Επανεκκίνησης.Μερικές μέρες μετά την εμφάνιση του πρώτου βίντεο, δέχτηκα έντονα επίθεση στο Διαδίκτυο.Η καταχώρισή μου στη Wikipedia άλλαξε δραματικά.Οι λεπτομέρειες όλων των βιβλίων, των τηλεοπτικών σειρών και των στηλών μου καταργήθηκαν.Με περιέγραψαν σαν ένα αναξιόπιστο συνωμοσιολόγο, αν και κανείς δεν είπε από ποιον είχα καθοριστεί ως αναξιόπιστος.Έκανα ένα βίντεο όπου εξηγούσα πώς άλλαξε η καταχώρισή μου στη Wikipedia προκειμένου να δαιμονοποιηθώ και να δυσφημιστώ.Πολλοί άλλοι που αμφισβήτησαν την επίσημη γραμμή για την COVID19 είχαν την ίδια αντιμετώπιση.Και φυσικά το BBC και ο εθνικός Τύπος συμμετείχαν στις επιθέσεις εναντίον όσων τολμούν να αμφισβητήσουν το επίσημο αφήγημα, διαχέοντας μη αποδεκτές αλήθειες.Τώρα όμως φοβάμαι ότι οι παρανοϊοι γενοκτόνοι, οι Ιππείς της Αποκάλυψης που σχεδίασαν αυτήν την απάτη, μας οδηγούν σε Αρμαγεδδώνα...... Προσδοκούσαν ότι εκατομμύρια θα πέθαιναν. ......