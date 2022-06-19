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Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 43
Vera Nika
Vera Nika
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20 views • June 19, 2022

Виктория ПреобРАженская. «Чудо Познания». Вопросы и Ответы. Часть 43.

Читает Автор. https://youtu.be/lxNF_i2gj-A

Скачайте Архив Сайта по зсылке — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ). Сайт из архивной версии можно просматривать автономно (без подключения к интернет). Или на Telegram-Канале — https://t.me/usmalos (Доступно скачивание всех Материалов Сайта и Авторского Видеоканала «Виктория ПреобРАженская»).

Да Будет Свет!

Краткое содержание Авторских Видео «Чудо Познания». Вопросы и Ответы (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/novosti/2022/01/19/razmescheno-kratkoe-soderzhanie-avtorskih-video-voprosy-i-otvety/

Текстовая версия (в разделе «Ответы на вопросы, 2010-2022 гг.») https://usmalos.com/stati-marii-devi-xristos/otvetyi-na-voprosyi,-2010-2017/chudo-poznaniya-viktoriya-preobrazhenskaya-voprosy-i-otvety-chast-43

Книга «Чудо Познания», 2 том https://usmalos.com/novosti/2022/03/05/novaya-kniga-viktorii-preobrazhenskoj-chudo-poznaniya-2-tom/

Список вопросов.

00:33 — Что за ступени, ведущие к Святому Престолу на иконе «Знамение» (Софийский Собор, г. Киев)?

02:08 — Почему не будет нарабатываться карма в Шестой Расе?

03:43 — Вопрос об однобоком сознании в Шестой РАсе.

04:40 — Как вернуть энергетическое Единство с Тобой?

06:35 — Что представляют собой созвездия? Как звёзды в них связаны между собой?

08:42 — В чём различие между звездой и планетой?

13:53 — Почему Картины «Дивный Мир I», «Дивный Мир II» и «Серп и Роза» зрительно похожи между собой?

Виктория ПреобРАженская — Светоносный Самобытный Живописец, Поэтесса, Писательница, ТеоЛог, ТеоСоф, СофиоЛог, Композитор, Музыкант, Изполнительница Собственных ПроизВЕДений, Основательница Новой Межгалактической КультУры Золотого Века — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©. Она — Академик Ноосферной Общественной Академии Наук, Гранд-Доктор Философии в области ТеоЛогии и ТеоСофии, полный профессор Оксфорда, Действительный член Руського Физического Общества. Член Международного Художественного Фонда, член Творческого Союза Профессиональных художников, Лауреат VII Международного конкурса «Во имя мира на Земле», Лауреат и дипломант «ЮНЕСКО».

(Из Биографии Марии ДЭВИ ХРИСТОС (Виктории ПреобРАженской https://usmalos.com/biografiya-marii-devi-hristos-viktorii-preobrazhenskoj )).

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