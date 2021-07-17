BfeD - IMPFSCHÄDEN - Hirnvenenthrombose nach Corona-Impfung mit Astrazeneca - 17.07.2021

bfed 14 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

13 views • July 17, 2021





https://archive.org/details/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder



https://www.docdroid.net/HNUJzD6/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder-pdf

https://www.docdroid.net/7oL0JJg/ihr-voelker-der-welt-schaut-auf-die-signale-der-massenmoerder-doc



"Seltene Impfreaktion: Hirnvenenthrombose nach Corona-Impfung mit Astrazeneca-Impfstoff" - 4:42



"Eine 43-jährige Frau aus Sandhausen ist eine der wenigen Patienten, die nach der Corona-Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca eine Hirnvenenthrombose erlitten haben. Noch immer kämpft sie sich ins Leben zurück."



Originally uploaded to ardmediathek.de/video/brisant/seltene-impfreaktion-hirnvenenthrombose-nach-corona-impfung-mit-astrazeneca-impfstoff/das-erste/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy82MWI0MDcyZS01M



https://wtube.org/user/whattheyhide/GUNxhnI



BEACHTE & LERNE von dem echten und mutigen Patrioten Ulrich Weiner: Vision und Hintergrund meiner Tätigkeit - Mit dieser Internetseite habe ich mir zum Ziel gesetzt, verborgen gehaltenes Wissen über die Gesundheitsgefahren des digitalen Mobilfunks und der “Digitalisierung” zusammenzufassen und zu veröffentlichen, damit das Wohl der Menschen und der Natur wieder an erster Stelle steht. Es wird viel Wert auf genaue Quellenangaben gelegt, somit hat jeder Leser die Möglichkeit, Herkunft und Wahrheitsgehalt selbst zu überprüfen.



- https://t.me/ulrichweiner_info - https://t.me/FunkWissen

. BfeD - IMPFSCHÄDEN - Hirnvenenthrombose nach Corona-Impfung mit Astrazeneca - 17.07.2021 - BfeD - IHR VOELKER DER WELT, SCHAUT AUF DIE SIGNALE DER IMPFLÜGEN MASSENMOERDER!"Seltene Impfreaktion: Hirnvenenthrombose nach Corona-Impfung mit Astrazeneca-Impfstoff" - 4:42"Eine 43-jährige Frau aus Sandhausen ist eine der wenigen Patienten, die nach der Corona-Impfung mit dem Vakzin von Astrazeneca eine Hirnvenenthrombose erlitten haben. Noch immer kämpft sie sich ins Leben zurück."Originally uploaded to ardmediathek.de/video/brisant/seltene-impfreaktion-hirnvenenthrombose-nach-corona-impfung-mit-astrazeneca-impfstoff/das-erste/Y3JpZDovL21kci5kZS9iZWl0cmFnL2Ntcy82MWI0MDcyZS01MBEACHTE & LERNE von dem echten und mutigen Patrioten Ulrich Weiner: Vision und Hintergrund meiner Tätigkeit - Mit dieser Internetseite habe ich mir zum Ziel gesetzt, verborgen gehaltenes Wissen über die Gesundheitsgefahren des digitalen Mobilfunks und der “Digitalisierung” zusammenzufassen und zu veröffentlichen, damit das Wohl der Menschen und der Natur wieder an erster Stelle steht. Es wird viel Wert auf genaue Quellenangaben gelegt, somit hat jeder Leser die Möglichkeit, Herkunft und Wahrheitsgehalt selbst zu überprüfen. https://ul-we.de/ - https://t.me/ulrichweiner_info - https://t.me/FunkWissen Keywords coronaastrazenecabfed

Show More