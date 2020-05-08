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Laura Eisenhower "Apel do Ciemnych Sił" kwiecień 2020
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26 views • May 08, 2020
Apel prawnuczki Prezydenta Eisenhowera, Laury Magdaleny Eisenhower, który wystosowała 10 kwietnia do Sił Ciemności, Cabal, Billa Gates'a i spółki.
Ludzkość mówi NIE! Dłużej nie możecie nas krzywdzić!
Link do oryginału: https://www.youtube.com/watch?time_co...
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Ludzkość mówi NIE! Dłużej nie możecie nas krzywdzić!
Link do oryginału: https://www.youtube.com/watch?time_co...
DAROWIZNY na publikacje książek i działania edukacyjne: PayPal na www. samoswiadomi.pl
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